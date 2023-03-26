Bu bankada hesabınız varsa şubeye koşun! 90 gün süreniz var: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz







QNB FİNANSBANK MÜŞTERİLERİNİ UYARDI







ZAMANAŞIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank, bir süredir işleme alınmayan hesaplardaki varlıklar adına önemli bir açıklama yaptı. Uzun süredir işlem yapılmayan hesaplara para transferi kararı hukuka uygun olarak verilmektedir. 3 ay içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, varlıklarınızı Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna aktarılması mümkün görünüyor.Banka yaptığı bildirimde, aşağıdaki nedenlerle bu tür bir işlemin hangi mevzuat kapsamında yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi vermiştir: "Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların, nezdindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin; gerçek kişi ise; kimlik belgeleri ile, tüzel kişi ise; yetki belgeleri ile, 15 Haziran 2023 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye başvurmamaları halinde; yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."QNB Finansbank üzerinden hesabınızın süresinin dolup dolmadığını öğrenmek istiyorsanız resmi internet adresi üzerinden de öğrenebilirsiniz. Ad ve soyadı araştırması kısa zaman içinde gerçekleşecektir.