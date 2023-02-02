Bu bankada hesap açtırana tamı tamına 7000 TL nakit para! Kış günü ilaç gibi gelecek nakit kampanyası başladı!







PROMOSYON SAVAŞI: YAPIKREDİ EMEKLİLERE 3 YIL SÜREYLE NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?







İLK MAAŞTAN SONRA 3 GÜN İÇERİSİNDE PROMOSYON HESABINIZDA

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

YapıKredi tarafından şubat ayında verilecek promosyon miktarının açıklanmasıyla birlikte, emekliler nakit promosyon dışında birçok ayrıcalıktan da faydalanabilecek.Mart ayında Türkiye'deki emekli sayısı 15 milyonu geçti. Bu 15 milyon kişinin arasında 2 milyon 250 bin EYT'li de bulunuyor. Bu durum bankalar arasında promosyon savaşına sebep oldu. YapıKredi Bankası bu savaşta öne çıktı ve şubat ayında emekli müşterilerine kampanya düzenledi. YapıKredi Bankası'nın emekli müşterilerine verdiği promosyonlar 3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.200 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.000 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.300 TL ve 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL olarak belirlendi.YapıKredi Bankası ile başvuran emekli müşterilerinin ilk maaş alımından sonra 3 gün içerisinde promosyon ödemesi yatırılacak ve bu kampanyadan faydalanmak isteyenler 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verdiklerinde bankadan alınacak maaşın tutarına göre net bir ödeme belirlenecek. Ayrıca, promosyondan faydalanmak isteyenlerin 60 günlük süre içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor.YapıKredi Bankası, geçtiğimiz yıl adeta savaş veren bankalar arasındaki rekabeti bu yılda da sürdürüyor. Banka, 2023 yılına kadar emekli müşterilerine promosyon ödemelerini devam ettirecek. Milyonlarca emeklinin kendileri müşterisi yapmak için bankalar arasında rekabete girmesi ve YapıKredi Bankası'nın emekli müşterilerine sunduğu promosyon ödemeleri, Türkiye'deki emeklilerin ödemelerini kolaylaştıracak.