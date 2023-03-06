Bu bankada hesap açtıranlar bayram edecek! Bir imza ile 7500 TL karşılıksız ödeme alacaksınız! EYT ile emekli mi olacaksınız ya da EYT'li emekliliğiniz yaklaştı mı? İşte tam size göre bir promosyon ödeme miktarı. Tek imza ile anında 7500 TL cebinizce.
Bankaların promosyon ödeme konularından ne kadar cömert davrandığını biliyorsunuz. Özellikle son dönemlerde gelişen bu rekabet ortamında miktarlarda bir hayli yükseldi. Durum böyle olunca da bankaların promosyon ödeme miktarları merak ediliyor. Finansbank Bankası EYT'liler için inanılmaz bir kampanya başlattı. EYT'lilerin faydalanabileceği promosyon ödeme miktarı 7 bin 500 TL. Hem de anında cebinizde. İşte Finansbanka Bankası'nın promosyon ödeme miktarları ve kampanyanın diğer detayları...
FİNANSBANK BANKASINDAN EYT'LİLER İÇİN İNANILMAZ PROMOSYON FIRSATIErken yaşta emeklilik kanun tasarısının hazırlanması ile beraber milyonlarca emekliyi ise maaşlarını hangi bankadan alacaklarının heyecanı sardı. Bilindiği üzere bu emeklinin seçimine kalmış bir durum. Bu durumda da emekli vatandaşlar bankaların promosyon ödeme miktarları ve ek ödeme gibi diğer kampanyalarını bakarak bu kararı veriyorlar. Emeklilik için banka tercihi konusunda kararsız kalan vatandaşların sebebi ise bir hayli anlaşılır. Zira bankalar birbiri ardına kampanyalarını ve promosyon ödeme miktarlarını duyuruyor. Ayrıca bankaları ek ikramiyeler, nakit avans, kredi kampanyaları gibi çeldirici bir çok seçeneği de mevcut. Bu kampanyalar emekliye özel tasarlanıyor. Emelinin banka tercihin belirleyici kriter oluyor. Eğer maaşınızı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözünü verirseniz bu promosyon ödemelerinden ve diğer imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi de Finansbank'tan bir kampanya duyurusu geldi. Emekliye 7 bin 500 TL verecek. Hem de anında. İşte Finansbank Bankası'nın emekliye özel promosyon ödemeleri ve kampanyası ile ilgili diğer ayrıntıları...
Finansbank erken yaşta emekli olanlar yani EYT ile emekliliğe merhaba diyenler için bir kampanya sunuyor. Eğer emekli maaşlarınızı Finansbank'dan almayı taahhüt ederseniz banka 7 bin 500 TL promosyon ödemesi veriyor. İşlem bu kadar basit. Tek yapmanız gereken 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermek. Finansbank erken emeklilik sistemi ile emekli olan vatandaşları için bu kampanyayı duyurdu. Mobil bankacılık üzerinden işlemlerinizi kolayca halledebilecek anında 7 bin 500 TL'lik ödemenizi alabileceksiniz.