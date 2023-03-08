Bu bankada hesap açtıranlar dikkat! Hesabınızı kontrol edin: O ödeme yapılmış olabilir







VAKIFBANK VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ANLAŞTI







Uzun zamandır devam eden promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler araştırılırken bu defa Vakıfbank öyle bir kampanya duyurdu ki görenler şaşırdı. Banla ile sözleşme yapan ve şartlara uyan herkese bu ödemeler verilecek. Bankaların birbiriyle yarışında Vakıfbank bir sıfır önde başlarken Selçuk Üniversitesi ve Vakıfbank anlaşmaya varıldı. İşte, Vakıfbank promosyon kampanyası.Promosyon ödemeleri tüm hızıyla devam ederken emeklilerin yanı sıra çalışanlara dair de ödemeler yapılması için harekete geçildi. Selçuk Üniversitesi ve Vakıfbank arasında yapılan anlaşmayla beraber 28 bin 800 TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi. Bu ödemenin üzerinde yapılan düzenlemelerde 7.200 TL ödeme için her bir personel 21.600 TL ödemesinden faydalanabilecek. Vakıfbank ile yapılan anlaşmada promosyon sözleşmesi imzalanırken teklifler ise bu doğrultuda hareket etti.