Bu bankada kuruş faiz ödemek yok! 100.000 TL faizsiz kredi verileceği açıklandı!

Vatandaşlar, toplu nakit ihtiyaçlarında bankalardan kredi kullanmayı tercih ediyorlar. Son dönemlerde yapılan incelemeler, ihtiyaç kredisi çekme oranlarının önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bankalara başvuran vatandaşlar, en düşük faiz oranlarını uygulayan ya da tamamen faizsiz nakit sağlayan bankaları tercih ediyorlar. Bu noktada, bankalar aralıklı olarak farklı kampanyalar sunmaktadır. Akbank, müşterilerine özel faizsiz toplu nakit sağlama hizmetinin yanı sıra, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi de vermektedir. Faizsiz nakit çekmek isteyen kişiler, gelir durumu ve kredi notu gibi bazı şartları yerine getirdikleri takdirde bu imkandan yararlanabilirler. Akbank ihtiyaç kredisi çekmek için belirli bir yaş sınırı ve gelir koşulları aramaktadır. Başvuru yapmak için, kimlik belgesi, gelir belgesi ve ikametgah belgesi gibi belgelerin yanı sıra kredi notu bilgilerinin de hazır olması gerekmektedir. Akbank faizsiz nakit başvurusu ise Akbank internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
AKBANK KREDİ ŞARTLARI
Akbank, müşterilerine taksitli nakit avans desteği sunarak toplu nakit ihtiyaçlarında finansal destek sağlamaktadır. Bu hizmet kapsamında, müşteri olma işlemlerinin ardından Wings ya da Axess kart başvurusu yapılarak 1 yıl içinde faizsiz olarak 15.000 TL nakit çekilebilmektedir. Nakit çekimi sonrası geri ödeme ise 6 aylık taksitler halinde yapılır. Ayrıca, Akbank müşterileri için 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi tutarına göre farklı vadeler uygulanmakta olup, 50.000 TL'ye kadar olan kısımda 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kısımda ise 24 ay vade imkanı sağlanmaktadır. Ancak, kredi notu bu süreçte önemli bir etkendir ve kredi notu düşük olan kişilere de 70.000 TL'ye kadar ödeme yapılabilir. Başvuru işlemleri Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir veya en yakın şubeye gidilerek T.C. kimlik belgesiyle başvuru yapılabilir. Riskli durumdaki kredi notuna sahip olanların kefil veya gelir belgesi gibi ek belgelerle yüksek limitlerde kredi alabilecekleri de unutulmamalıdır. Başvurunun yapılmasından sonraki birkaç dakika içinde nakit ödeme, müşterinin hesabına hızlı bir şekilde aktarılır. Akbank, toplu nakit ihtiyaçlarında müşterilerine sunduğu bu hizmetlerle finansal gereksinimleri karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için çalışmaktadır.