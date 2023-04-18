Bu bankada parası olanlara duyuruldu! 15 Haziran'a kadar başvurun: Paralar sıfırlanacak







EN GEÇ 15 HAZİRAN 2023







Ziraat Bankası, parasını unutan veya uzun süredir hesaplarında işlem yapmayan müşterileri için bir uyarı yayınladı. Banka, 15 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapmayan kişilere ait hesaplardaki tüm paranın silineceğini duyurdu.Bankada işlem yapılmayan miktarların TMSF'ye devredilmesi durumunda, hak sahibi parasını geri alamayacak. Bu nedenle, hesaplarında parası olan vatandaşların sorgulama yaparak ya da banka şubelerine giderek ödemelerini almaları gerekiyor.Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahibinin son talebinin veya yazılı talimatının tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanların zamanaşımına tabi olduğunu belirtti. Bu sebeple, bankaların zamanaşımına uğrayan hesaplarının listesini kendi internet sitelerinde dört ay boyunca ilan etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Banka müşterileri, Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden hesaplarındaki durumlarını sorgulayabileceklerdir. Liste içerisinde adı yer alan müşteriler en geç 15 Haziran 2023 tarihine kadar hesapları bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacaklar TMSF'ye devredilecektir. Bu nedenle, vatandaşların hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli işlemleri yapmaları büyük önem taşımaktadır.