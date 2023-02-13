Halkbank'ın başlattığı yeni kampanyada Türkiye genelindeki tüm emekliler bankaya davet ediliyorlar. Bilindiği üzere kamu bankaları, vatandaşların nakde ihtiyaçları varsa emekli maaşlarını çekmelerine öncelik veren bankacılıkta ön saflarda yer alıyor. Halkbank, emeklilerin tüm emeklilere uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi için yeni kampanya ile ihtiyaç kredisi kullanacağını duyurdu. Halkbank, emeklilik hesabınızdan başvurabileceğiniz ve 100000 TL'ye kadar ödeyebileceğiniz bir kampanya duyurdu. 100.000 TL'ye kadar 24 aya varan taksit ödemesi isteyen tüm emekliler diledikleri zaman maaşlarını Halkbank şubelerine havale ederek nakit avans başvurusunda bulunabilirler.
Finans
13 Şubat 2023 - 17:45
Bu bankada yeni hesap kampanyası! 10.000 TL almak için hemen telefonunuza sarılın!
Halkbank, başlattığı yeni kampanyaya tüm emekli vatandaşları bankaya davet ediyor.
Finans
13 Şubat 2023 - 17:45