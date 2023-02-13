Finans
13 Şubat 2023 - 17:45

Bu bankada yeni hesap kampanyası! 10.000 TL almak için hemen telefonunuza sarılın!

Halkbank, başlattığı yeni kampanyaya tüm emekli vatandaşları bankaya davet ediyor.

Finans
13 Şubat 2023 - 17:45
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Bu bankada yeni hesap kampanyası! 10.000 TL almak için hemen telefonunuza sarılın!
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Halkbank'ın başlattığı yeni kampanyada Türkiye genelindeki tüm emekliler bankaya davet ediliyorlar. Bilindiği üzere kamu bankaları, vatandaşların nakde ihtiyaçları varsa emekli maaşlarını çekmelerine öncelik veren bankacılıkta ön saflarda yer alıyor. Halkbank, emeklilerin tüm emeklilere uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi için yeni kampanya ile ihtiyaç kredisi kullanacağını duyurdu.

Halkbank, emeklilik hesabınızdan başvurabileceğiniz ve 100000 TL'ye kadar ödeyebileceğiniz bir kampanya duyurdu. 100.000 TL'ye kadar 24 aya varan taksit ödemesi isteyen tüm emekliler diledikleri zaman maaşlarını Halkbank şubelerine havale ederek nakit avans başvurusunda bulunabilirler.



Halkbank, ihtiyaç kredi kampanyası

HALKBANK EMEKLİ KREDİ KAMPANYASI

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Halkbank aracılığıyla sunulan emekli kredileri için bir Halkbank şubesine giderek bordro ve ulaşım işlemlerini yaparak kredi çekebiliyor. Kimlik ve gelir belgesi ile en yakın Halkbank şubesinde kredi başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlar, anında kredi işlemini gerçekleştirerek hesabına yatırabiliyor. Halkbank'tan kredi aldıysanız, bankanın şartlarına bağlı olarak kredi işleminin 5 dakika içinde hesabınıza geçmesini sağlayabilirsiniz.

Nakdi kredi çeken tüm vatandaşlar, yapmış oldukları işlemlerle birlikte ilgili faiz oranı üzerinden hesaplarına alacak kaydedilecek, kredi ödemeleri her an yapılabilecek ve diğer bankalarla olan borçları kapatılabilecektir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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