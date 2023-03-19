Finans
19 Mart 2023 - 18:00

Bu bankadan kredi kartı alanlar yaşadı! 200 TL'lik bedava alışveriş yapılacak: Sadece bunun yapılması şart!

Vakıfbank müşterileri için yeni kampanyasını duyurdu. Belirli tarihler arasında geçerli olacak olan kampanya ayrıntıları banka yetkilileri tarafından belirlendi. Konunun detayları haberimizde.

Finans
19 Mart 2023 - 18:00
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Bu bankadan kredi kartı alanlar yaşadı! 200 TL'lik bedava alışveriş yapılacak: Sadece bunun yapılması şart!
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Banka tarafından hazırlanan kampanyaya katılmak oldukça kolay. Vakıfbank Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla katılabileceğiniz kampanya ile indirimler kazanabileceğiniz açıklandı. Geçerli olan kartlar ve işlemler hakkında da bilgi verildi. Konunun ayrıntıları yazının devamında.

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VAKIFBANK'TAN YENİ KAMPANYA



Banka yetkilileri, 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan 3 Bin TL'lik alışverişlerde 200 TL indirim uygulanacağını açıkladı. Aynı zamanda banka yetkilileri ek kart ve sanal kart ile yapılan işlemlerinde kampanyaya dahil olacağı belirtildi. Bunun dışında, BusinessCard, Bankomat Kart, nakit çekim, fatura ödeme, iade, Cep Tl yüklemeleri, iptal, puan kullanımı, cüzdan ödemelerinin kampanyaya dahil olmayacağını açıkladı.

Kampanya dahilinde yapılacak lan indirimler 7 Nisan 2023 tarihine kadar katılan müşterilere sağlanacaktır. Aynı zamanda Vakıfbank kampanyayı durdurma, değiştirme haklarının da bankada olduğunu açıkladı. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar ise Vakıfbank Mobilde bulunan Cepte Kazan üzerinden Hemen Katıl butonuna tıklayarak katılabileceklerini açıkladı. Müşterilerin en fazla 200 TL değerinde indirim alacağı açıklandı.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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