Bu bankadan kredi kartı alanlara 1000 TL ödül veriliyor: Sınırlı sayıda, 30 Kasım son gün

Kredi kartı başvurusu yapana 1000 TL ödül







30 Kasım’a kadar süresi var

Günümüzde kredi kartı kullanım sayısı her geçen gün artıyor. Kredi kartlarının ödeme sırasında kolaylık sağlaması ve farklı avantajlar sunması nedeniyle bir süredir nakit paraların yerini aldı. Bir bankadan ilk kez kredi kartı sahibi olacakları ise dopdolu fırsatlar bekliyor. Akbank’tan yapılan duyuruya göre, Axess kart için başvuru yapanların hesabına 1000 TL aktarılacağı açıklandı.İlk kez Axess’e başvuru yaparak kredi kartı sahibi olan kişilere 1000 TL ödül verileceği açıklandı. Kampanyaya göre, Axess kredi kartı başvurusu yapanlar yapacakları her 1000 TL ve üzeri harcamaya 200 TL, toplamda 1000 TL’ye varan chip para kazanma şansı yakalıyor.Axess’in kredi kartı kampanyası bununla sınırlı kalmıyor. İlk kez Axess’li olanlar kredi kartı aidatı ödeme külfetinden de kurtuluyor. Bankanın açıklamasına göre Axess kart sahibi olanlar ilk iki yıl kart ücreti ödemeyecekler.İlk kez Axess’li olanlara tanımlanacak 1000 TL ödül miktarı için 1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapılması gerekiyor. Akbank Axess kart sahibi olmak için başvurular Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank resmi internet sitesi, axess.com.tr, tüm ATM’ler ve şubeler ile Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru sırasında kartınızın anında dijital kullanıma açılmasını seçerek, kartınız adresinize gelmeden internet üzerinden yapılan ve mobil ödeme alışverişlerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz. Akbank’ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, kampanyadan yalnızca ilk kez Axess kart sahibi olanların yararlanabileceği belirtiliyor. Akbanklılar kampanya süresince her 1000 TL ve üzeri harcamaları için 200 TL, toplamda 1000 TL ödül kazanabilecekler. Kampanyadan kazanılan chipparalar anında karta yüklenerek bir sonraki alışverişte kullanıma hazır hale geliyor. Ancak bu ayrıcalıklardan Free, Troy, ticari kartlar, ek kart ve sanal kart başvurusu yapanlar yararlanamıyor. Kampanyaya katılmak ve daha detaylı bilgileri öğrenmek için Axess.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.