Bu bankalar akın akın deprem kredisi dağıtıyor! Şartları taşıyan o miktarı çekecek

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında bankalar deprem bölgesine yaptıkları yardımları duyurmuş ve bunun yanında depremden etkilenen insanlara deprem kredisi verileceğini açıklamışlardı. Peki hangi banka hangi tutarda kredi
verecek? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARDAN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK SÜRÜYOR
Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bankalar deprem bölgesindeki insanlara desteklerini açıklamaya başladı. TEB tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Gaziantep Islahiye ve Nurdağı ilçesindeki banka müşterileri için kredi komisyonları başvuru gerekmeden 31 Ağustos tarihine kadar 6 ay süreyle faizsiz şekilde ertelendi. Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis şehirlerindeki müşterilerin ve iş yerlerinin kredi ve kredi kartı borçlarının da nakit komisyonları başvuru gereği olmadan 1 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi. ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre deprem felaketinden ağır şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Gaziantep Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vatandaşlar ve iş yerlerinin borçları başvuru şartı bulunmadan 31 Ağustos tarihine kadar 6 ay faizsiz şekilde ertelendi. Bu illerde bulunan ve KMH hesabı bulunan müşterilerin hesaplarına 31 Ağustos tarihine kadar faiz yansıtılmayacak. Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde banka müşterisi olan ve borcu bulunan kişilerin ve iş yerlerinin 6 Şubat ve 6 Mart tarihi arasında ödemeleri gereken borçları başvuru şartı olmadan 1 ay faiz olmadan erteleniyor. Aynı zamanda KMH sahibi müşterilerin hesaplarına da bu tarihe kadar faiz yansıtılmayacak. Garanti BBVA deprem bölgesinde bulunan vatandaşların ve iş yerlerinin ATM üzerinden yapılacak işlemlerini, bakiye sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerini 31 Ağustos tarihine kadar ücretsiz şekilde yapmalarını sağlayacak. Aynı zamanda banka üzerinden yapılacak bağış ödemeleri de ücretsiz olacak ve faiz eklenmeden 6 taksite bölünecek.
KREDİ VERECEK BANKALAR
Vakıfbank deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara 6 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kampanyası düzenleyecek. Halkbank deprem bölgesinde olan bireysel müşteri ve iş yerleri için kullanılan kredi ve kredi kartı borçlarını 31 Ağustos tarihine kadar başvuru şartı olmadan 6 ay faizsiz şekilde erteliyor. Aynı zamanda depremden etkilenen vatandaşlar için 36 ay vadeli 6 ay ertelemeli; KOBİ müşterileri için de 1 sene ertelemeli 36 ay vadeli kredi desteği sağlıyor. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep Islahiye ve Nurdağı ilçeleri için vatandaşların kredi ve kredi kartı borcu ödemeleri 6 ay süreyle erteleniyor. Aynı zamanda depremde vefat eden kişilerin bütün kredi, kredi kartı, ek kart borçları ana para da dahil silindi.