Finans
13 Ocak 2023 - 11:45

Bu bankalar çıtayı arşa çıkardı! Diğerleri burun kıvırırken tak diye 50 bin TL verecek! O üç gün içinde başvurana koşulsuz para!

Yeni yılla birlikte kamu bankaları da yenilik yapmaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 2023 yılına özel düzenledikleri kredi kampanyalarına bir yenisi daha ekledi. İşte, uygun faiz oranlarıyla kamu bankalarının güncel ihtiyaç kredisi kampanyası...

Finans
13 Ocak 2023 - 11:45
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Bu bankalar çıtayı arşa çıkardı! Diğerleri burun kıvırırken tak diye 50 bin TL verecek! O üç gün içinde başvurana koşulsuz para!


Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan açıklamada emekli maaşını getirenlere 50.000 TL'yi bulan düşük faiz oranlı kredi verileceği duyuruldu. Bankalar tarafından belirtilen şartları sağlayanlar 50.000 TL'lik kredilerini anında ceplerine koyacaklar.

KAMU BANKALARINDAN ANINDA KREDİ ÖDEMESİ!

Kamu bankaları tarafından düzenlenen kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler başvuru işlemlerini mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da SMS üzerinden yapabilecekler.



 ihtiyaç kredisi

Bu bankalardan birinin müşterisi olduğunuzda yaptığınız başvuru hemen onaylanacak ve krediniz hesabınıza yatırılacaktır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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