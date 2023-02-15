Bu bankalar emeklilere kasayı açtı! Maaşının 10 katını tek seferde tak diye ödeyecekler! Tek bir şart koşuldu

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber, bu 3 bankadan geldi. SGK 4/A, Bağ-Kur 4/B ve memur emeklisi vatandaşı sevindirecek haberin detayları gece yarısı verildi. İşte bu 3 banka, emeklilerin maaşının 10 katı kadar destek ödemesi sağlayacak. Bu kampanyayla birlikte milyonlarca emekli, acil nakit ihtiyacını kolayca karşılayacak.
EMEKLİ MAAŞININ 10 KATINA KADAR NAKİT DESTEK !
Türkiye'nin en düşük faiz oranlarına sahip bankalardan Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank, emeklilere destek elini uzattı. Milyonlarca emekli, aylığının 10 katı kadar destek ödemesi alacak. Bu bankalara başvuru yapan bütün emeklilere bu destek sağlanacak. Emekliler için hazırlanan bu kampanya ile birlikte emekliler rahat bir nefes alacak. İsteğe bağlı olarak dilediğiniz tutarda, dilerseniz de bankalar tarafından belirlenen tutarda kredi başvuru yapabileceksiniz. Alacağınız kredi tutarı 55.000 TL'ye kadar yükselecek. Kampanyadan yalnızca bahsi geçen bankaların müşterisi olanlar ve emekliler faydalanabilecek.
İŞTE KAMPANYANIN DETAYLARI
Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank'ın başlattığı kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, düşük faiz oranlı kredi desteğinden banka şubeleri, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla başvuru yapabilmektedir. Kampanyadan faydalanabilmek için aranan koşullar arasında kredi notunun uygun olması ve bankalara borcunun bulunmaması gibi şartlar bulunuyor. Şartları sağlayan emeklilerin hesabına, kredileri anında yatırılacak. Tek yapmanız gereken, yalnızca emekli maaşınızı bu üç bankadan birine taşımanız. Üstelik bankalar emekli maaşını taşıyarak 36 ay taahhüt veren Emeklilere promosyon fırsatı da sunuyor. Ziraat Bankası'ndan 5.000 TL'ye kadar Denizbank ve Garanti Bankası'ndan ise 7000 TL'ye kadar promosyon alma şansını da bu sayede elde edebilirsiniz.