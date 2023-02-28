Bu bankalar para iadesi yapacak! IBAN numarasını yazana 500 TL ödeniyor







TOKİ BAŞVURUSU 500 TL İADE







TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuru yaparken 500 TL ödeme yapan ve kura çekilişi sonucunda hak kazanamayan vatandaşların ücretleri iade ediliyor. Peki hangi banka üzerinden iade alınacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TOKİ sosyal konut projesine başvuru yaparken 500 TL başvuru ödemesi yapıldı. Başvuru sonrasında yapılan kura çekilişlerinde ev ya da arsa almaya hak kazanamayan vatandaşlar için 500 TL ödemelerinin iadesi başladı. Kura çekilişi sonrasında hak kazanamayan vatandaşların ödemeleri 5 gün içinde iade ediliyor. Vatandaşlar ödemelerini ATM üzerinden veya IBAN numaralarıyla alabiliyor. İadeler Halkbank veya Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Halkbank üzerinden iade almak isteyen vatandaşlar şubeye gidip kimlik bilgileriyle veya internet sitesi üzerinde bulunan forma kimlik numarası ve telefon numarası girerek ve daha sonra bankada bulunan hesap bilgilerini tanımlayarak bu hesap üzerinden ödemelerini alabiliyor.TOKİ tarafından geliştirilen sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'a 250 bin konut yapılması hedefleniyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 7 ve 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi hedeflenen İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ şehirlerindeki kura çekilişleri ertelendi. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre tekrar yapılması beklenen kura çekilişlerinin tarih ve saati TOKİ tarafından vatandaşlara bildirilecek.