Emekli işçi ve memurların zamlı maaşları hesaplarına yatırılırken bankalar dikkat çekti. Promosyon ödemelerine ilişkin yüzde 30 oranında zamla beraber artışlar başladı. Bankalar ve emekliler karşılıklı promosyon hesaplarının kontrolüne başladı. Hem kamu hem de özel bankalar için promosyon ödemeleri yapılırken bazı bankalar resmen rekor kırdı. EYT düzenlemesinin meclise gelmesiyle beraber promosyon kampanyalarına dair çalışmalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi yakında ilgilendiren promosyon kampanyalarına ilişkin bankalar yeni sözleşmeler imzalarken yeni yılla beraber seçim öncesi çalışmalar başladı. Mevcut durumdan memnun olan bankalar emeklilerin daha fazla promosyon ödemesi alması adına çalışmalara başlarken EYT üzerinden 2 milyon 500 bin kişinin emekli olacağı haberiyle bankalar kampanyalarına başladı. 2023 yılıyla beraber emeklilere 20 bin TL verileceği duyurulurken özel bankalar promosyon ödemesi yaparak kampanyaları açıkladı.
Finans
29 Ocak 2023 - 14:30
Bu bankalar promosyonda çığır açtı! Emekliler bu rakama asla hayır diyemeyecek! Daha önce böylesi görülmedi
Banka promosyon ödemeleri için çalışmalar başlarken gözler bankaya çevrildi. Maaşlara yüzde 30 zam yapılırken bankalar tarafından 20 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı duyurusu geldi. Bankalar ve emeklilere karşılıklı olarak promosyon ödemeleri yapıldı. İşte zamlı maaşlara göre promosyon ödemeleri haberimizde yer almaktadır.
Finans
29 Ocak 2023 - 14:30