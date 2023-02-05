Bu bankalara akın akın başvuru var: Emekliye tek seferde 9500 TL hediye!

Şubat ayı emekli promosyon ödemesi için arayışlar hızlandı. Yeni ay yaklaşırken bankalar yeni kampanyalarını açıkladı. Özellikle EYT
düzenlemesi ile birlikte bankalar promosyon ücretlerini artırdı. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Bilgiler burada...
2,2 milyon kişi EYT düzenlemeleri kapsamında terfi ve emekli maaşı alıyor. EYT rüzgarı bankaların kampanyalarına da hız verdi. Kampanya 8500 Türk Lirasını buldu...
EYT yönetmeliğinin beklenen meclis maratonunun başında, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılar o tarihlerin başında borcunu ödeyenlere, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden hemen sonra emekli maaşı bağlanacak.
EYT'liye aylık maaşına ek olarak promosyon veriliyor. Bankaların promosyon kampanyalarında hareketlilik görülmeye başlandı. Şimdiye kadar açıklanan kampanyalara göre kampanya tutarı 8500 TL'ye çıkmıştır. Miktarın daha da artması bekleniyor.
MART AYINDA HESAPLARDA
EYT üyeleri, emeklilik başvuruları sırasında banka talep sürecini başlatabilirler. Aylık başvuru ile bağlantılı olarak emekli aylığının tutulduğu banka ve şubesini seçebilirsiniz. Bundan sonra seçilen bankada 3 yıl taahhüt verilebilir. Promosyonu ilk emekli maaşından 3 gün sonra banka hesabına aktarılır. İlk emekli maaşları Mart ayında ödenir. Bu durumda Mart ayından itibaren alınacak.
BEKLEMEYE DEĞER Mİ?
Herkes talep sürecini hemen başlatabilir ve bekleme politikasını herkes takip edebilir. Hızlı promosyon almak isteyenler için emeklilik başvurusu yapmadan önce reklam kampanyalarını inceleyip karar vermekte fayda var. Bekle-gör politikasını tercih edenler bu ayın hatta gelecek ayın kampanyalarına bakarak da karar verebilirler. Promosyonu aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar, kampanyanın kalan süresini iade ederek indirimden yararlanabilir.
KOMİSYONDAN GEÇTİ
EYT üyelerinin uzun süredir beklediği yönetmelik hazırlama süreci başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu teklifi dün onayladı. Önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu komisyonuna sunulan etki analizine göre EYT'nin bu yılki toplam maliyeti 194 milyar lirayı bulacak. Yaş şartı kaldırılırsa 2,2 milyon kişi ödeme tarihlerinden ve sigortalılık süresi sona erdikten hemen sonra emekli olabilecek. 1.7 milyonu 4/A'lı, 89 bini 4/B'li, 496 bini ise 4/C'li. SSK'lı 3.5 milyon, Bağ-Kur'lu 619 bin, 4/C ise 669 bin olmak üzere toplam 4,8 milyon emekli ve gelecek yıllarda emekli olmayı bekleyen kişi belirlendi.
SALI GÜNÜ KURULDA
Emeklilere ve çalışma hayatına devam edenlere 4.7 milyar lira ek ödenek ödenecek. Hemen emekli olanların yaş ortalaması 48,5 olarak hesaplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hiçbir yeni şart ilavesi getirmedik. Mevcut üç şarttan birini kaldırdık" dedi. Komisyon tarafından onaylanan yönetmeliğin salı günü genel kurula ulaşması gerekiyor.
TİSK: 10 GÜNLÜK SÜRE 3 AYA UZATILSIN
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, emekli olduktan sonra aynı işte devam eden işçilerin 10 günlük süreyi yetersiz bulduklarını ve talep ettiklerini söyledi. 3 ay kontrol edildi. Koç, EYT üyelerinin bu zamana ihtiyacı olduğuna değindi.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
3500 Türk Lirasının altı, 3500-7500 Türk Lirası arası, 7500-10000 Türk Lirası arası ve 10000 Türk Lirasından fazla aylıklar için bankaların belirlemiş olduğu 3 senelik promosyon tutarları şu şekilde: DENİZBANK: 1 otomatik ödeme talimatı veren EYT çerçevesindeki emekliler maaşa göre 4500, 5250, 6750, 7500 Türk Lirası alacak. FİBABANKA: Maaşa göre 3000, 3500, 4500, 5000 Türk Lirası. GARANTİ BBVA: Maaşa göre 3600, 4200, 5400, 6000 Türk Lirası. Ayrıca yeni kartla 500 Türk Lirası harcama ve 2 otomatik fatura talimatına 1500 Türk Lirası bonus. HALKBANK: Maaşa göre 3000, 3500, 4500, 5000 Türk Lirası. ING: Maaşa göre 4500, 5250, 6750, 7500 Türk Lirası. Yeni kartla 500 Türk Lirası harcayana 1000 Türk Lirası bonus. İŞ BANKASI: Maaşa göre 4500, 5250, 6750, 7500 Türk Lirası. KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 3600, 4200, 5400, 6000 Türk Lirası. ŞEKERBANK: Maaşa göre 3000, 3500, 4500, 5000 Türk Lirası. VAKIFBANK: Maaşa göre 3000, 3500, 4500, 5000 Türk Lirası. ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3000, 3500, 4500, 5000 Türk Lirası.