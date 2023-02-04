Akbank tarafından 44000 TL'ye kadar nakit kredi için 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirilmesi için gelir belgesiz, masrafsız ve kefilsiz olarak kredi kullanımı başlatıldı.
Kredi
04 Şubat 2023 - 16:30
Bu bankalardan bankamatik kartı alan yaşadı! 45.000 TL 'Hoş geldin' kredisi verilecek! Yok gibi faiz oranı sunuluyor
Akbank'tan kefilsiz, gelir belgesis 44000 TL'lik kredi kampanyası geldi. Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını gidermek için bankaların uygun kredi şartlarını araştırdığı günlerde Akbank'tan gelen haber sevindirdi. İşte detaylar...
Kredi
04 Şubat 2023 - 16:30
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AKBANK'TAN ACİL KREDİ İHTİYACI OLAN TÜM VATANDAŞLARA ÖDEMELER! Akbank, 44.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için, 36 ay vadeli kredi ödemelerine izin veren yeni bir kredi kampanyası başlattı. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, gelir belgesiz, masrafsız ve kefilsiz olarak kredi kullanabilecekler ve aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceklerdir.Akbank kredi başvurularının 5 dakikada tamamlanmasının yanı sıra, başvuruyu cep telefonunuz üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılır ve ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri görürsünüz. Akbank kredi kampanyası, bu tür ihtiyaçları olan vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek, uygun faiz oranları ile kredi ödemeleri gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri bir sistem oluşturulmasını amaçlamıştır.
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