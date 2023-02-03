Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm kişilere 5 dakikada sonuç verileceği açıklandı.
Kredi
03 Şubat 2023 - 22:30
Bu bankalardan emekli maaşı alanlar yaşadı! Belgesiz kefilsiz tamı tamına 80 bin TL'yi cebine koyacaklar! İşte yapılması gereken tek şey
Kamu bankalarından emeklilere müjde! 80000 TL'ye kadar destek kredisi çekebilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için bu fırsatı değerlendirmek istiyorsanız Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerini ziyaret ederek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte detaylar...
Kredi
03 Şubat 2023 - 22:30
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ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK'TAN 80000 TL'YE KADAR EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI Türkiye'de emekli olanlar için önemli bir kampanya başlatıldı ve Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank duyurdu. Kamu bankaları üzerinden alınan emekli maaşlarını kullanmak için 80000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Kampanya, emekli maaşını kendi bankalarından alan tüm vatandaşlara uygun faizlerle 24 ay vadeli 80000 TL kredi ödemesi vermesi için oluşturuldu.Aynı zamanda, 5 dakikada sonuç almak için başvuruların yapılması da mümkündür. Vatandaşların hızlıca kredi almalarını sağlamak için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, destek kredileri sunmaktadır. Ödemeler, en yakın banka şubesine giderek veya internet üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 80000 TL emekli kredisi almış olan kişiler, diğer bankalardaki borçlarını kapatmak için de borç kapatma kredisi almaya hak kazanmaktadır. Bu kampanyaya katılanlar, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini yapmakta ve en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmektedir.
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