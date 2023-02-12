Bankalar, bireysel kredi ve benzeri desteklerin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Finansal zorlukların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan bu hizmet sayesinde banka kartı sahipleri 20.000 TL krediyi sorunsuz bir şekilde alabiliyor. Bu yardımlar, ihtiyaç anında en çok ihtiyaç duyulan finansal desteği sağlıyor ve kredi tutarı anında kullanılmak üzere doğrudan kart sahibinin banka kartına yatırılıyor.
Kredi
12 Şubat 2023 - 18:15
Bu bankamatik kartından sizde varsa dikkat! 72 saat içerisinde 20.000 TL ödenecek: Hemen kontrol edin
EYT'liler de dahil olmak üzere emekliler, ilk maaş aldıkları bankayla veya başka bir bankayla sözleşme yapıp 3 yıl taahhütte bulunarak banka promosyonlarından yararlanabilir.
Kredi
12 Şubat 2023 - 18:15