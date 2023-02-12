Kredi
12 Şubat 2023 - 18:15

Bu bankamatik kartından sizde varsa dikkat! 72 saat içerisinde 20.000 TL ödenecek: Hemen kontrol edin

EYT'liler de dahil olmak üzere emekliler, ilk maaş aldıkları bankayla veya başka bir bankayla sözleşme yapıp 3 yıl taahhütte bulunarak banka promosyonlarından yararlanabilir.

Kredi
12 Şubat 2023 - 18:15
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Bu bankamatik kartından sizde varsa dikkat! 72 saat içerisinde 20.000 TL ödenecek: Hemen kontrol edin


Bankalar, bireysel kredi ve benzeri desteklerin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.  Finansal zorlukların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan bu hizmet sayesinde banka kartı sahipleri 20.000 TL krediyi sorunsuz bir şekilde alabiliyor. Bu yardımlar, ihtiyaç anında en çok ihtiyaç duyulan finansal desteği sağlıyor ve kredi tutarı anında kullanılmak üzere doğrudan kart sahibinin banka kartına yatırılıyor.

 



PROMOSYON


EYT Emeklilerinin İlk Maaşı Mart'ta...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu'na göre, EYT emeklileri ilk emekli maaşlarını Mart ayında alacaklar.

 

EYT Emeklilerine Banka promosyonlarından Yararlanma Fırsatı 

EYT'liler de dahil olmak üzere emekliler, ilk maaş aldıkları bankayla veya başka bir bankayla sözleşme yapıp 3 yıl taahhütte bulunarak banka promosyonlarından yararlanabilir.

 

20.000 TL EYT Promosyonu Söylentileri

EYT emeklilerinin 20 bin TL promosyon alabileceği söylentileri dolaşıyor. EYT emeklileri SGK'nın düzenlemeleri gereği karşılaştırma yaparak en iyi promosyon rakamlarını sunan bankayı seçebilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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