Bu bankanın ATM'lerinden emeklilere ödeme müjdesi! Kampanyaya katılan 50 bin TL'yi cebine koyacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden 50 bin TL'ye kadar ödeme verilirken Yapı kredi müşterilerine özel fırsat verildi. Kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara hafta sonu olmasıyla beraber internet bankacılığı uygulamasından da başvuru yapılır. Emekli maaş hesapları üzerinden 50 bin TL ödemelere 24 ay vadeli 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturuldu.
YAPI KREDİ BANKASINDAN EMEKLİLERE KREDİEmekli olanlara ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda bankalardan ihtiyaç kredisi kullanılarak kolaylık verildi. Emekli olan vatandaşlara özellikle de Yapı Kredi bankası müşterilerine düşük faizli olarak özel faiz oranları belirlendi.
Emekli maaşını Yapı Kredi üzerinden alanlara 50 bin TL kadar ödeme verileceği bilgisi verilirken başvuruların başladığı bilgisi verildi. İnternet bankacılığı uygulamasıyla beraber banka tarafından 36 ay vade ödeme tabloları belirlendi. Emekli hesapları üzerinden başvuru yapılarak kendi hesabından müşteri hizmetleri numarası aranarak internet bankacılığı şifresi oluşturularak mobil uygulamasından başvuruda bulunabilir. Aynı zamanda banka müşterileri bankaların açık olduğu zamanlarda, şubelere giderek kimlikleriyle beraber kullanıma sunuldu.