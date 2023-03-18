Bu bankanın banka kartını kullanlara müjde! 15 gün içerisinde 2000 TL para iadesi yapılacak: Ramazan alışverişi bedavaya gelecek!

Banka kartı veya kredi kartı sahibi olanlar için harika bir fırsat: Cüzdanınızda banka kartınız varsa, başvurarak 2.000 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz! Ziraat Bankası'nın düzenlediği kampanya kapsamında, TATİLSEPETİ'nden yapacağınız 7.500 TL - 12.499 TL arasındaki tek seferlik peşin veya taksitli alışverişlerinizde 750 TL, 12.500 TL - 19.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 1.250 TL veya 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde ise 2.000 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için son başvuru tarihi olan ay sonuna kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.
31 MART'A KADAR BAŞVURUN VE KAZANIN!
Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanya 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanallarından başvuru yapılabilecek. SMS ile katılım için, TATİLSEPETİ yazıp 4757'ye mesaj gönderilmesi gerekiyor. Ancak, kampanya alışveriş yapmadan önce katılım sağlanması gerekiyor ve katılmayanlar kampanyadan yararlanamayacaklar. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanya ile Bankkart POS cihazlarından yapılacak alışverişlere özel ödüller kazanmak mümkün. Geri ödeme tutarı, Mart ayı boyunca yapılan tüm işlemlerin toplam tutarına göre hesaplanacak. Bankkart sahipleri ödemelerini kartlarının internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM kanallarından alabilecekler. Bu destek ödemesi, bankkart sahiplerine ekonomik açıdan rahatlama sağlayacak ve alışverişlerinde avantaj sağlayacak. Kampanya kapsamında, 7.500 TL ile 12.499 TL arasındaki alışverişe 750 TL, 12.500 TL - 19.999 TL arasındaki alışverişe 1.250 TL ve 20.000 TL ve üzeri alışverişe 2.000 TL Bankkart Lira verilecek. Kazanılan Bankkart Liraları 10 Nisan 2023 tarihinde kullanıma hazır hale getirilecek ve kullanılmayanlar 17 Mayıs 2023 tarihinde geri alınacak. Kampanya müşteri bazında geçerli olup, her müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilecek. Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değil. Kampanyadan yararlanılan işlem kampanya sonrasında iptal edilirse, verilen Bankkart Liralar geri alınacak.