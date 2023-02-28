Bu bankanın kredi kartını kullananlar yaşadı! Kontrol edin: 600 TL para iade edilecek

Bankalar kampanya konusunda birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Peki hangi banka müşterilerine 600 TL para iadesi yapacak? Kimler faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 600 TL PARA İADESİBankalar kampanya konusunda birbiriyle yarışmaya devam ederken yeni bir haber de Kuveyt Türk'ten geldi. Kuveyt Türk paylaştığı kampanya kapsamında 31 Mayıs tarihine kadar yapılan 200 TL ve üzeri Sağlam Nakit Kart ile ilk kez yapılan harcamalar için 200 TL, verilen otomatik ödeme talimatları için 50 TL, toplam 200 TL ve 200 TL ve üzeri ilk kez yapılan Sağlam Kart harcamaları için 200 TL toplam 600 TL para iadesi yapacak.
Kampanyadan kazanılan ücretler müşterinin kullandığı kredi kartı ya da banka kartına otomatik olarak yüklenecek. Kampanyadan faydalanmak için banka müşterisi olmak gerekiyor. Banka tarafından paylaşılan kampanya detaylarına göre görüntülü görüşme sonucunda Kuveyt Türk bireysel müşterisi olan kişiler kampanyadan faydalanacak. Kampanya 30 bin kişiyle sınırlı tutulacak. Banka kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.