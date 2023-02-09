Aktüel
09 Şubat 2023 - 16:00

Bu bankanın mobil uygulamasını indiren binlerce lira para alabilecek

Yüksek enflasyon vatandaşın üzerinde yük olmaya devam ederken TEB 200 bin lira kredi imkanı sunuyor....

Aktüel
09 Şubat 2023 - 16:00
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Bu bankanın mobil uygulamasını indiren binlerce lira para alabilecek
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CEPTETEB 200 BİN LİRA KREDİ VERECEK!



Enflasyonun hızlı yükselişi faizlerin artışı derken vatandaşlar büyük bir nakit sıkıntısı yaşamasına neden oluyor.

kredi



Bir çok insanda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi kampanyalarını aramaya çalışıyor. Dijital bankacılıkta önemli bir yere sahip olan Cepteteb bu anlamda vatandaşlara unutulmaz fırsatlar sunuyor. İnsanların nakit ihtiyaçları her geçen gün artıyor. CepteTeb de hem mevcuttaki müşterileri için hem de yeni müşterilerine fırsatlar sunuyor. Peki kredi kampanyasının şartları neler?

kredi

Türkiye ekonomi Bankası bir çok vatandaşın yüzünü güldürecek bir fırsat ile geldi. Üstelik çekilecek kredi 3 ay ertelenebilecek.

ŞUBAT KAMPANYASI

Bankanın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisinde başlangıç faizi ise 1,64 olarak belirlendi. Üstelik banka 36 ay vade seçeneği de sunuyor.36 ay vade ile vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için tam 200 bin lira kredi verecek.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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