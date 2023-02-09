Bu bankanın mobil uygulamasını indiren binlerce lira para alabilecek

CEPTETEB 200 BİN LİRA KREDİ VERECEK!
Enflasyonun hızlı yükselişi faizlerin artışı derken vatandaşlar büyük bir nakit sıkıntısı yaşamasına neden oluyor.
Bir çok insanda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi kampanyalarını aramaya çalışıyor. Dijital bankacılıkta önemli bir yere sahip olan Cepteteb bu anlamda vatandaşlara unutulmaz fırsatlar sunuyor. İnsanların nakit ihtiyaçları her geçen gün artıyor. CepteTeb de hem mevcuttaki müşterileri için hem de yeni müşterilerine fırsatlar sunuyor. Peki kredi kampanyasının şartları neler?
Türkiye ekonomi Bankası bir çok vatandaşın yüzünü güldürecek bir fırsat ile geldi. Üstelik çekilecek kredi 3 ay ertelenebilecek.