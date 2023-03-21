Bu bankanın müşterileri 31 Mayıs'a kadar yapmalı! Ödediğiniz 200 TL geri verilecek: Banka açıkladı

Kuveyt Türk Bankası
Müşterilerini cezbetmek için yeni bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında, 1 Şubat 2023 tarihinden sonra Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan bireysel müşteriler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tek seferde 200 TL ve üzeri Sağlam Nakit Kart harcaması yaparak 200 TL iade kazanabilecekler.
Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma tarihinden en az 1 gün sonra 200 TL ve üzeri harcama yapılması gerekiyor. Ayrıca, dijital cüzdanlara yapılan ödemeler kampanya kapsamı dışında kalıyor. Kampanya, bir kez olmak üzere 30.000 kişi ile sınırlıdır ve diğer kampanyalarla birleştirilemez. Müşteriler, kartlarının gelmesini beklemeden Kuveyt Türk Mobil üzerinden kart bilgilerini görüntüleyebilir ve alışveriş yapabilirle
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar kampanya şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Kampanya, müşterilerine basit bir şekilde katılım imkanı sunuyor. Bankaya gitmeye gerek kalmadan, görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan herkes kampanyadan yararlanabilir. Kampanya koşullarında değişiklik yapılabilir veya kampanya önceden haber vermeden sonlandırılabilir.