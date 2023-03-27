Bu bankanın müşterileri 600 TL'lik bedava alışveriş yapacak! Kampanyaya hemen katılın: Ramazan sonuna kadar süreniz var! Ramazan ayına giriş yaptığımız şu günlerde alışveriş için bankadan çok güzel bir hediye para verdi. İş Bankası kart sahiplerinin yüzünü güldüren haber. Ramazan ayı boyunca 600 TL para verilecek. İşte detaylar...
İŞ BANKASI KART SAHİPLERİNE 600 TL'LİK ALIŞVERİŞ PARASI
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bankalarında kampanyaları gelmeye başladı. Bankaların kampanyaları devam ederken İş Bankası da müşterilerini sevindirecek kampanyalarının detaylarını paylaştı. İş Bankası müşterileri için 600 TL alışveriş hediyesi vereceğini duyurdu. Bu ödeme bir yandan mutfak masraflarını karşılarken bir taraftan da hediye para kazanma sevinci yaratacak. İşte kampanyaya ilişkin ayrıntılar...
Ramazan ayı için bir kampanya düzenledi. Market alışverişine yönelik olarak İş Bankası'nın duyurduğu kampanyada 600 TL'lik bir hediye para verilecek. İş Bankası'nın müşterileri için sunmuş olduğu bu kampanya ile birlikte müşterilerin mutfak masrafları büyük oranda karşılanacak. Bankalar müşterileri için kredi seçeneklerinin yanında aynı zamanda hediye çekileri vererek müşteri çekmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin en ünlü özel bankalarından biri olan İş Bankasından da böyle bir kampanya geldi. Alışveriş yaparken 600 TL kazanabileceksiniz. İş Bankası market alışverişlerinde Maximum kart sahipleri için 600 TL'lik para verilecek. Market alışverişleri için kullanılacak hediye para anında kullanılabilecek. Bunun için İş Banmkası müşterisi olmanız ve Maximum kartınız bulunmanız gerekmektedir. Kampanya 30 nisan tarihine kadar sürecek.