Kuveyt Türk Bankası, kampanya kapsamında müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Yapılan açıklamada, kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmeye gerek olmadığı ve görüntülü görüşme yoluyla müşteri olunabileceği belirtildi. Kampanya çerçevesinde, 31 Mayıs tarihine kadar yapılan 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Nakit Kart harcamasına 200 TL, verilen her otomatik fatura talimatına 50 TL olmak üzere toplamda 200 TL, 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Kart harcamasına ise 200 TL olmak üzere toplamda 600 TL'ye varan harcama iadesi yapılacağı açıklandı.
Finans
28 Şubat 2023 - 10:15
Bu bankanın müşterileri bayram edecek: Tek bir işlemle 600 TL para iadesi yapılacak!
Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine özel bir kampanya düzenleyerek harcama iadesi yapacağını duyurdu. Bankanın resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan kampanya detaylarına göre, müşteriler yapacakları harcamaların bir kısmını geri alabilecekler. Kampanya kapsamında, 600 TL'ye kadar harcama iadesi yapılacağı belirtildi.
Finans
28 Şubat 2023 - 10:15