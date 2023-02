Bu bankanın müşterileri hemen kontrol etsin! Listede adı soyadı olanların hemen şubeye gitmesi gerekecek!







YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN AÇIKLAMADA YER ALAN İBARELER

Hesaplarınızda kalan herhangi bir gelirinizi almanız için son tarih belli oldu.2023 yılında zaman aşımına uğrayacak banka müşterilerine açıklama geldi. Yapı kredi bankası bir duyuru yaptı. Bankanın resmi internet adresinden yapılan açıklamada bu yıl zaman açımına uğrayacak kişiler için bilgiler yer alıyor. Bu bilgilendirmeler nelerdir? İşte detaylar… Bir bankada hesap açtıktan sonra 10 yıl içerisinde hesapta hiçbir hareket yapmadığınız takdirde hesaplarınız zaman aşımına uğrayabilmekte. Bankalar bu yolla müşterilerini ayıklama ve yüklerini azalmayı düşünmektedirler. Bu nedenle Yapı Kredi bankası da müşterilerine uyarı yaptı. Bankanın resmi internet adresinden yapılan açıklamada, 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arsında YTM’ye devredilmek üzere zaman aşımına uğrayacak alacaklar ve emanet listesinin kesinleştirildiğini duyurdu.6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 83. maddesine göre; yatırım faaliyetleri ve hizmetleri ya da yan hizmetler dolayısıyla her türlü alacak ve emanet ile bunlara bağlı kar payı, faiz ve diğer getiriler, mevcut hesap sahibinin yaptığı en son işlem, talep ya da herhangi bir şekilde verdiği yatırım fonu, değişken sermayeli yatırım ortakları için tasfiye tarihi ve yazılı talimat tarihinden itibaren on sene içinde tahsil ve talep edilmemesi durumunda zamanaşımına uğrar ve YTM’ye kaydedilir. Bankamızda 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak yatırım faaliyetleri ve hizmetleri ya da yan hizmetler dolayısıyla her türlü alacaklar ve emanetler listesine zamanaşımı sorgulama ekranından ulaşılabilir. Bu listede adı yer alan müşterilerimizin YTÖ’ye devir yapımından önce Yapı Kredi şubelerimize başvuru yapmaları gerekli olup, zamanaşımının son tarihinden önce işlem yapılmaması durumunda bahsi geçen kıymetler ilgili yönetmeliğin 24. maddesi gereğince yatırım hesaplarındaki her türlü alacak ve emanetler ile bunlara bağlı kar payı, faize ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına aktarılacaktır.