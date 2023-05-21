Bu bankanın müşterileri hemen telefona sarılsın! Tek SMS gönderene 750 TL hediye verilecek: O tarihe kadar... Hey dostlar, size süper bir haberim var! Kamugundemi.com adlı bir web sitesindeki bir yazıya göre, bir banka tarafından oldukça heyecan verici bir duyuru yapıldı. Eğer o bankanın müşterisiyseniz, bedava 750 TL alabilirsiniz! İşte detaylar..
BU BANKANIN MÜŞTERİSİ OLANA 750 TL PARA HEDİYE
Belirli bir bankanın müşterilerine özel bir fırsat sunduğu belirtiliyor. Banka, size 750 TL hediye etmek için 3.404E SMS göndermenizi istiyor. Evet, doğru duydunuz, bu ücretsiz para sadece sizin için! Peki bu banka kim? İşte diğer ayrıntılar...
Başvuru süreci oldukça basit ve hızlı. Sadece cep telefonunuzdan bir SMS göndermeniz gerekiyor. Belirlenen numaraya "3.404E" yazıp gönderdiğinizde, başvurunuz işleme alınıyor ve 750 TL hesabınıza yatırılıyor. Bu kadar kolay! Bu 750 TL'nin nasıl kullanılabileceği hakkında herhangi bir ayrıntı verilmemiş. Ancak, herhangi bir kısıtlama olmadığı düşünülerek, bu parayı dilediğiniz gibi harcayabileceğinizi söyleyebilirim. Belki bir tatil için kullanabilir, biraz şımartıcı bir alışveriş yapabilir veya birikimlerinizi artırabilirsiniz. Ne yazık ki, bu fırsatın ne kadar süreceği hakkında kesin bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden, bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin başvurularını en kısa sürede yapmaları öneriliyor. Çünkü böyle bir fırsatın sınırlı bir süre için geçerli olacağı düşünülüyor. Sonuç olarak, belirli bir bankanın müşterilerine bedava 750 TL hediye ettiği duyurusunun yapıldığı anlatılıyor. Bu büyük fırsattan yararlanmak isteyenlerin hemen başvuruda bulunmaları önemle tavsiye ediliyor. Halkbank Paraf, önemli bir kampanya duyurusu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Duyuruya göre, 03 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Paraf Ticari kredi kartlarıyla yapılacak belirli harcamalar karşılığında büyük avantajlar sağlanacak. Yurt içi beyaz eşya, elektronik, mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri ve müteahhit işleri sektörlerinde yapılacak 5.000 TL ve üzeri harcamalara 250 TL ParafPara verileceği duyuruldu. Kampanyaya katılmak için ise müşterilerin TİCARİ veya TİCARİ boşluk kartın son 6 hanesini 3404'e (KKTC için 3444'e) SMS göndermeleri veya Paraf Mobil uygulamasında yer alan "HEMEN KATIL" butonuna tıklamaları gerekiyor. Katılım için gönderilecek SMS'lerin bankada kayıtlı cep telefonu numarasından yapılması önemle vurgulandı. Katılımın sağlanması için gönderilen SMS'in Halkbank sistemine ulaşması ve kart sahibine kayıt olduğu bilgisinin iletildiği belirtildi.
Halkbank'ın duyurusunda kampanya ayrıntıları da paylaşıldı. Katılım SMS'lerinin ücretsiz olduğu ve Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden gönderilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, kampanyaya katılmadan önce harcama yapılması gerektiği ve kampanya öncesi yapılan harcamaların kampanyadan yararlanmayacağı vurgulandı. Aynı gün içinde yapılan harcamaların ilk harcama olarak değerlendirileceği bilgisi de verildi. Kampanya kapsamında beyaz eşya, elektronik, mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri ve müteahhit işleri kategorilerine giren fiziki ve sanal iş yerlerinde yapılan harcamaların geçerli olduğu belirtildi. Ancak, alışverişin yapıldığı iş yerinin sisteme kayıtlı sektör bilgilerinin doğru olmasının iş yerinin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Sonuç olarak, Halkbank Paraf tarafından yapılan kampanya duyurusuna göre, Paraf Ticari kredi kartı sahipleri belirli sektörlerde yapacakları harcamalarla önemli miktarda ParafPara kazanma fırsatına sahip olacak. Katılım için gerekli adımların atılması ve belirtilen tarihler arasında harcama yapılması gerekiyor. Bu kam