Bu bankanın müşterileri kazanmaya doymayacak! Hesabınıza 300 TL yatırılmış olabilir







BU BANKANIN KARTINA SAHİP OLANLARA MÜJDE







İŞ BANKASI'NDAN 300 TL HEDİYE

Bu banka kartına sahip olan vatandaşlar sevindirici haberi alacak. Habere göre bu vatandaşların hesaplarına ek para yatırılacak. Bu parayı kullanmak için ne yapılması gerektiğine karar verildi. İşte detaylar.Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar çeşitli kampanyalar başlattı. Kampanya kapsamında müşterilere hediye verileceği kaydedildi. Dağıtılacak hediyeler arasında bonus puanlar da önemli rol oynamaya başladı. Vatandaşlar bu ikramiyeler sayesinde maddi yardım almakta ve az da olsa ihtiyaçlarını gidermektedir. Bu, ücretsiz gelir elde etmenizi sağlar. Promosyonlar bankalarda en çok görünen şeylerden biridir. İş Bankası yeni bir kampanya başlattı. Yaptığı duyuruda kampanyasına katılan müşterilere 300 Türk Lirası hediye puan vereceğini duyurdu. Başvurunun 28 Şubat 2023 Salı gününe kadar yapılması gerekiyor. Bu parayı karşılıksız vereceğini de vurguladı.İş Bankası yeni bir kampanya duyurdu. Tüm anlaşmalı marketlerden eş zamanlı olarak yapılan ilk 400 Türk Lirası ve üzeri peşin alımlarda 30 Türk Lirası olmak üzere toplam 300 Türk Lirası hesaba yatırılacağını duyurusunu yaptı. Maximum Mobil gösterimlerinin bilginize olduğu ancak iade ve iptalleri kapsamadığı, banka bilgilerinin de Maxipuan'dan ücret alınması için kullanıldığı belirtilmiştir. İş Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle: “puan yüklemesi asıl kartlara yapılmaktadır. Aynı gün içerisinde yapacağınız alışverişlerden sadece ilk yaptığınız kampanya kapsamında değerlendirme altına alınacaktır. İş bankası kampanyayı durdurma ve kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir” duyurusuyla açıklığa kavuşturdu.