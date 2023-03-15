Bu bankanın müşterileri resmen yaşadı! 17 gün içerisinde tek bir işlem yapan 1000 TL hediyeyi havada kapacak!

Her dönem daha fazla müşteri kazanmak ve var olanları da memnun etmek amacıyla kampanya oluşturan Garanti BBVA yeni haberi duyurdu. Açıklama bankanın resmi internet sayfası üzerinden yapıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için bazı şartlar belirleyen banka tüm ayrıntıları da açıkladı. Konunun ayrıntıları yazının devamında.
GARANTİ BBVA KAMPANYA
Bankanın resmi internet sayfasından duyurulan kampanyanın 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacağı açıklandı. Kampanyadan faydalanmak için Money Bonus, Bonus kredi kartı başvurusunun bankanın mobil uygulamasından, internet sayfasından ya da moneybonus.com.tr adresinden yapılması gerek. Bu kampanyaya ek kart, personel kartı ya da sanal kartlar dahil değil.
Kartları onaylanan kişilere kartlarıyla 20 nisana kadar yaptığı tek seferde 1000 TL'lik harcamalarda 1000 TL bonus verileceği duyuruldu. Kazanılan bu bonusların 27 Nisan - 27 Mayıs tarihlerinde kullanılabileceği bildirildi. Kullanılmayan bonuslar ise 28 mayısta geri alınacak. Bu kampanyaya bir kişinin bir kez katılabileceği açıklandı. Aynı zamanda internetten yapılan harcamalar, ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri bonus kullanımına dahil değildir.