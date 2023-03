Bu bankanın müşterileri yaşadı! 700 TL'lik bedava alışveriş yapacaklar: Sadece bir kez ekrana tıklamaları yeter!

CÜZDANINDA BANKA KARTI OLANLARA DUYURU YAPILDI! TOPLAM 700 TL KARTLARA YATIRILACAK: SADECE BAŞVURAN ALACAK







TROY WORLDCARD İLE TOPLAM 3.000 TL ALIŞVERİŞİNİZE 200 TL İNDİRİM KAMPANYASI

GIDA MARKETİ ALIŞVERİŞLERİNİZE 250 TL WORLDPUAN KAMPANYASI

GİYİM, AYAKKABI VE AKSESUAR ALIŞVERİŞLERİNİZE 250 TL KAMPANYASI

Vakıfbank en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Vakıfbank’tan müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…Vakıfbank birbirinden farklı önemli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Kampanyalara katılım sağlayanlara 700 Türk lirası hediye edileceği açıklandı. Vakıfbank çok önemli bir kampanya başlattı. Bu promosyonlar kapsamında kart sahiplerine toplam 700 TL verileceği söylendi. Bu kapsamda Troy Worldcard ile 3 bin TL alışverişe 200 TL indirim uygulanacağı, market alışverişlerinde ise 250 TL World Point tanımlanacağı belirtildi. Ayrıca Vakıfbank, kıyafet, ayakkabı ve aksesuar alışverişlerine 250 TL World Point hediye edileceğini açıkladı. Vakıfbank'tan 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında Troy Worldcard ile yapılan 3.000 TL'lik alışverişlere 200 TL indirim kampanyası duyurusu, VakıfBank Troy Worldcard ile yapılan 3.000 TL'lik alışverişlere 200 TL indirim hakkı kazanın denildi. VakıfBank Worldcard Worldpuan kampanyası, 1-24 Mart 2023 tarihleri arasında World üyesi işyerlerinde, bakkal, kasaplarda yapacağınız ilk 400 TL ve üzeri alışverişlerde ek 250 TL, 400 TL ve üzeri her alışverişte 25 TL oldu. 1-24 Mart 2023 tarihleri arasında Manav ve Şarküterilere toplam 250 TL World Puan hediye edeceğini duyurdu. Ayrıca Vakıf Bank Worldcard'ın 250 TL'lik kampanyası ile kıyafet, ayakkabı ve aksesuar alışverişinde, 01.03.2023-31.03.2023 tarihleri arasında 400 TL ve üzeri ilk giyim, ayakkabı ve aksesuar alışverişinden sonra her 400 TL ve üzeri alışverişinde 25 TL hediye kazanırsın. Toplamda 250 TL World Puan dağıtılacağı söylendi.1 Mart- 31 Mart 2023 tarihleri arasında Vakıf Bank Troy Worldcard ile yapacağınız toplam 3.000 TL'lik alışverişe 200 TL indirim uygulanacaktır. 1 Mart 2023- 31 Mart 2023 tarihleri arasında alışveriş öncesi ve sonrası kampanyalara katılabilirsiniz. Promosyonlar müşteri başına uygulanır. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. BusinessCard`lar, Bankomat Kart'lar nakit çekme, iade, iptal ve puan kullanımları, uluslararası işlemler, havale işlemleri, normal fatura ödeme talimatları, anında fatura ödemeleri ve Cep TL yüklemeleri kampanyaya dahil değildir. Web siteleri ve mobil uygulamalardaki cüzdan ödemeleri kampanya için uygun değildir. Kampanyaya katılmak için VakıfBank Mobile özel olan “Cepte Kazan”da bulunan "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Müşteriler kampanyadan 200 TL'ye varan indirim kazanabilirler. Kampanya kapsamında kazanılan indirimler, 7 Nisan 2023 tarihine kadar kampanyaya katılan müşterilerin bireysel kredi kartlarına yüklenecektir. Promosyon tüm üyeler için geçerlidir. Kampanya koşullarını sağlayan müşterilere indirim uygulanmaktadır. Vakıf Bank dilediği zaman kampanyayı sonlandırma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.1 Mart- 24 Mart 2023 tarihleri arasında VakıfBank World Card’la Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri reyonlarında World Üye İşyerlerine bir defaya mahsus olmak üzere yapacağınız ilk 400 TL ve üzeri alışverişinizden sonraki her 400 TL ve üzeri alışverişe 25 TL, toplam 250 TL Worldpuan hediye edilecek. Alışverişler WORLD POS üzerinden yapılmalıdır. Promosyon müşteri başına geçerlidir. Promosyonlar, ek kartlar ve sanal kartlar satın almayı içerir. Kampanyada müşteriler 250 TL'ye kadar World Point kazanabilir. Kampanyadan sadece aynı gün içerisinde yapılacak 400 TL ve üzeri alışverişler geçerlidir. Kampanyaya katılmak için bankanıza kayıtlı cep numaranızdan 'GIDA' yazıp boşluk bırakarak kredi kartınızın son 6 hanesini 6635'e gönderin veya Vakıf Bank Cep'te 'Cepte Kazan'dan katılabilirsiniz. Katılmak için gönderilen kısa mesajlar tüm operatör tarifeleri için tek kısa mesaj olarak ücretlendirilecektir. 1 Mart 2023- 24 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan alışveriş öncesi ve sonrası kampanyalara katılabilirsiniz. Kampanyalar mağaza içi ve online alışverişi kapsıyor. BusinessCard’lar, Bankomat Kart’lar, yurt dışı işlemleri, iptal, iade ve puan kullanımları kampanya kapsamında değildir. Ürün iadesi durumunda, alınan puanlar iade edilir ve avans kullanımından dolayı yeniden alışveriş yapılmamış ise ilgili tutar karttan tahsil edilir. Kampanya kapsamında kazanılan WorldPuanlar, 28 Mart 2023 tarihine kadar kişisel açık kredi kartınıza yüklenecek ve ertesi gün kullanılabilecektir. Dünya Puanlarının süresi 27 Nisan 2023'te dolacaktır. Kullanılmayan WorldPuanlar 28 Nisan 2023 tarihinde iade edilecektir. Cepte Kazan "Durumunu Kontrol Et"-"Geçerli Harcamalar" ekranı kampanyadaki ilk işlemden sonraki geçerli işlemleri gösterir. Ekspres Card sahipleri için giriş ücreti 4,99 TL'dir. Vakıf Bank dilediği zaman kampanyayı sonlandırma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında VakıfBank World Card ile giyim, ayakkabı ve aksesuar gibi sektörler de farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız ilk 400 TL ve üzeri alışverişinizden sonraki her 400 TL ve üzeri alışverişe 25 TL, toplam 250 TL Worldpuan hediye edilecektiR Promosyona BusinessCard’lar, Bankomat Kart’lar, Sanal kartlar, e-ticaret, mail order ve uluslararası işlemler, iadeler, iptaller veya puan kullanımları dahil değildir. İşlemin iptal edilmesi durumunda, alınan puanlar iade edilecek, ön ödemeli puanların kullanılması yeni bir alışveriş yapılmasını imkansız kılıyorsa, eşdeğer tutar karttan düşülecektir. Kampanya sadece aynı gün içerisinde yapılacak 400 TL ve üzeri alışverişler de geçerlidir. Promosyonlar müşteri başına uygulanır. Ek kartlar ile yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. Kampanyada müşteriler 250 TL'ye kadar World Puan kazanabilir. Kampanyaya katılmak için VakıfBank Mobil'de Cepte Kazan'da bulunan "Hemen Katıl" butonuna tıklayın. 1 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında satın alma öncesi ve sonrası kampanyalara katılabilirsiniz. Peşin veya taksitli olarak ödenebilen masraflar kampanyaya dahildir. Kampanya kapsamında kazanılan WorldPuanlar, 7 Nisan 2023 tarihine kadar kişisel açık kredi kartınıza yüklenecek ve ertesi gün kullanılabilecektir. Word Puanlarının süresi 22 Nisan 2023'te dolacaktır. Kullanılmayan WorldPuanlar 23 Nisan 2023 tarihinde iade edilecektir. 100 TL'den 7.500 TL'ye kadar olan giyim, ayakkabı ve aksesuar alışverişlerinizi, işlemden en geç 1 gün sonra VakıfBank cep, internet bankacılığı veya 08502220724 Müşteri İletişim Merkezi'nden faizsiz 3 aya kadar taksitlendirebilirsiniz, taksitlendirilen işleminiz Mart ayı giyim Worldpuan kampanyasına dahil edilecektir. Cepte kazan “Durumunu Kontrol Et” – “Geçerli Harcamalar” ekranı, kampanyadaki ilk işlemden sonraki geçerli işlemleri gösterir. Ekspres Kart sahipleri için kampanyaya giriş ücreti 4,99 TL'dir. Vakıf Bank dilediği zaman kampanyayı sonlandırma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.