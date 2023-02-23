Müşterilerine daha fazla imkan sağlayan Yapı kredi Bankası emekliler için fırsatlar sunulurken otomatik fatura ödeme talimatlarından eğitim harcamalarına kadar birçok sayıda sektörü kapsamında kampanyalar açıklandı. Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) ele alan Yapı ve Kredi Bankası bu sistem üzerinden 200 TL'ye varan ödül yüklemeleri yapacağını duyurdu.
Finans
23 Şubat 2023 - 15:00
Bu bankanın müşterileri yaşadı: Tek bir işleme 200 TL para iadesi yapılacak! İşte şartlar
Emeklilere bankalardan fırsatlar sunulmaya başlanırken BES kapsamında yapılacak olan ödemeler 200 TL olarak hesaplara yatırıldı. Yapı Kredi Bankası, kampanyasında müşterilere sunulan avantajlar haberimizde.
Finans
23 Şubat 2023 - 15:00