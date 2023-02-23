Finans
23 Şubat 2023 - 15:00

Bu bankanın müşterileri yaşadı: Tek bir işleme 200 TL para iadesi yapılacak! İşte şartlar

Emeklilere bankalardan fırsatlar sunulmaya başlanırken BES kapsamında yapılacak olan ödemeler 200 TL olarak hesaplara yatırıldı. Yapı Kredi Bankası, kampanyasında müşterilere sunulan avantajlar haberimizde.

Finans
23 Şubat 2023 - 15:00
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Bu bankanın müşterileri yaşadı: Tek bir işleme 200 TL para iadesi yapılacak! İşte şartlar
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Müşterilerine daha fazla imkan sağlayan Yapı kredi Bankası emekliler için fırsatlar sunulurken otomatik fatura ödeme talimatlarından eğitim harcamalarına kadar birçok sayıda sektörü kapsamında kampanyalar açıklandı. Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) ele alan Yapı ve Kredi Bankası bu sistem üzerinden 200 TL'ye varan ödül yüklemeleri yapacağını duyurdu.

YAPI KREDİ BANKASI BES ÖDEMESİ

1 Şubat ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya yürürlüğe girerken Yapı Kredi Bankası, BES ödemelerinin kendi bünyesinde kredi kartları ile yapılması durumunda 75 TL olarak Worldpuan hediye edeceğini açıkladı. 18 yaşından küçükler için yapılacak olan ödemeler ise Yapı Kredi Bankası yazılı olarak gerçekleşeceği kampanyası duyurusu yapıldı.



BES

ÖDEMENİN MİNİMUM 250 TL OLMASI GEREKİYOR

Banka yeni kampanya duyurularını yaparken Yapı Kredi bankası, BES sözleşmesine ait minimum tahsilatın 250 TL tutarında olması gerektiğine ve ilk tahsilatın ise ilgili kartlar üzerinden 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılmış olması gerekir. Yapı Kredi Bankası kampanyasından müşterilerin başvuruda bulunması için kısa mesaj üzerinden KAZANBES yazarak 4454'e mesaj gönderimi yapabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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