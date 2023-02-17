Bu bankanın müşterisiyseniz aman dikkat! O tarihe kadar işlem yapılması gerekiyor: Banka kartınıza hemen bakın

Acil nakit ihtiyacını karşılamak için kredi başvurularına devam eden müşteriler için yeni bir haber de o bankadan geldi! Banka müşterilerine kredi imkanı sağlayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN MÜŞTERİLERİNE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI10 gün içinde banka müşterisi olup işlem yapan müşteriler için Yapı Kredi Bankası uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. Emekli vatandaşın maaş hesapları ile kredi başvurusu yapması durumunda uygun faizli ve uygun ödeme planlı kredi imkanı sağlanarak dakikalar içinde ödeme yapılacak.
Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kredi başvuruları mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda başvurular en yakın şubeye kimlik ile giderek ve mobil uygulama üzerinden yapılabildiği gibi SMS ile de yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası tarafından emekli vatandaşlar için sağlanacak olan bu krediye SMS yoluyla başvuru yapmak isteyen vatandaşlar telefonlarının kısa mesaj bölümünden kimlik numarası, aylık gelir durumu, doğum tarihlerini yazıp 4411 numarasına mesaj göndererek başvurularını oluşturabiliyor. Başvurusu değerlendirilip olumlu sonuçlanan banka müşterileri dakikalar içinde hesaplarına kredi ödemelerini alıyor.