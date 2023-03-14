Bu bankanın müşterisiyseniz dikkat! Başvuranın 1.500 TL'si geri iade edilecek! Son günler...

2023 yılına özel kampanyalar düzenleyen bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası, son duyurusunda Gürgençler'de yapılacak 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde müşterilerine 1.500 TL Bankkart Lira hediye edeceğini açıkladı. Kamu bankası tarafından yapılan bu duyuru ile birlikte, müşterilerin avantajlı bir şekilde alışveriş yapmaları ve daha fazla tasarruf etmeleri hedefleniyor. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, özellikle nakit ihtiyacı olan müşteriler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanabilir. Banka, müşterilerine sunacağı 1.500 TL Bankkart Lira ile birlikte, alışverişlerinde daha fazla esneklik sağlayacak ve bütçelerini daha rahat yönetmelerine yardımcı olacak.
Kampanya kapsamında 7 gün daha geçerli olacak olan bu fırsat, Gürgençler'deki alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda yapılacak 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak. Müşterilerin kampanyadan yararlanmak için ise, Ziraat Bankası'nın Bankkart'ı ile ödeme yapmaları yeterli olacak. Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın 2023 yılı kampanyaları kapsamında duyurduğu bu fırsat, müşterilerin alışverişlerinde daha fazla avantaj sağlamayı hedefliyor. Gürgençler'de 20.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 1.500 TL Bankkart Lira verilecek olması, bankanın müşterilerine sunduğu faydalardan sadece biri olarak göze çarpıyor. Ziraat Bankası'nın duyurduğu kampanya oldukça avantajlı bir fırsat sunuyor. Bankkart sahiplerinin yapacakları 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1.500 TL Bankkart Lira kazanabileceği kampanya, 6-17 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması kullanılarak başvuru yapılması gerekiyor. Tek seferde yapılacak alışveriş tutarı 20.000 TL ve üzeri olması şartı ile Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilecek. Kazanılan 1.500 TL Bankkart Lira, anında yüklenecek ve 17 Nisan 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Ancak kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liraları kullanmayan müşteriler, 18 Nisan 2023 tarihinde geri alınacak.
Kampanyadan yalnızca bir defa yararlanılabileceği belirtilirken, Bankkart ile yapılan işlemin iptal edilmesi durumunda kart sahibine verilen Bankkart Liraları geri alınacak. Son olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutuyor.