Bu bankanın müşterisiyseniz yaşadınız! Tamı tamına 1000 TL para iadesi yapılacak: Hemen başvurun

Garanti BBVA'dan alınan bilgiler kapsamında, şubeye gitmeden müşteri olanlar kampanyadan yararlanabilecek. Müşteri olup, bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan ve başvurusu onaylanan kişiler 1.000 TL harcamalarında 1.000 TL de bonus kazanacak. Ayrıca 10.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatlarından da faydalanılabilecek.
GARANTİ BANKASI KAMPANYA DETAYLARI1-31 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA dijital kanallarından temassız müşteri olunma başvurusuyla Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları kabul edilen kişiler, söz konusu kartlarıyla 20 Nisan'a kadar yapacakları tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL bonus kazanacaktır.
Kampanyadan faydalanmak için Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr aracılığıyla gerçekleştirilmesi gereklidir. Kampanyaya Garanti BBVA Bonus'lar ve Money Bonus başvuruları dahildir. Bonus Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanya kapsamı dışarısındadır. Ek kartlar ve personel kartları kampanya kapsamında değildir. Kazanılan bonuslar 27 Nisan – 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında harcanabilir. Kazanılan bonuslar en çok kazanım gösterdiğiniz karta tanımlanacaktır. Kullanılmayan bonuslar 28 Mayıs 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanya çerçevesinde en çok 1000 TL bonus kazanabilir. Otomatik ödeme talimatları, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri bonus kullanımları kapsamında değildir. Kampanyaya internet üzerinden gerçekleştirilen harcamalar da dahildir. Kampanya kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar geçerli değildir.