Bu bankanın teklifine kimse hayır diyemeyecek! Tek seferde 8500 TL ödeme yapacak: Milyonlarca emekliye müjde!

EYT yasalaştıktan sonra 1.6 milyon çalışan emekli olmak için başvurularını e-devlet ve SGK Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirdi. Maaşların hızlı bir şekilde bağlanması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi sürüyor. Emekli olan vatandaşlar için Nisan 2023'te çifte bayram yaşanacak. Bankaların promosyon tutarları da merak ediliyor. Akbank, EYT promosyon ödemesi en fazla olan banka olarak dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde.
AKBANK PROMOSYON DETAYLARI
Akbank, EYT'liler için promosyon ödemesine ek bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlar doğum ya da askerlik borçlanması ile birlikte SGK prim borçlarını kapatarak EYT'li olabiliyorlar. Akbank, düşük faizlerle EYT ihtiyaç kredisi sağlayarak sigorta prim borçlarını ödeme imkanı sunuyor. kredi onaylandıktan sonra prim borçları ödenerek EYT'li olunur ve Akbank emekli promosyon ödemesi de alınabilir.
AKBANK PROMOSYON NE KADAR?
Akbank, SSK ya da Bağ-Kur üzerinden veya Emekli Sandığı ile emekliliğini hak eden tüm emekli vatandaşlar için emekli promosyon ödemesi kampanyasını sürdürmektedir. Kampanya kapsamında karşılıksız ödeme miktarı 8.500 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Emekli maaşlarına göre değişen tutarlarda verilen promosyonlar, ek promosyon kampanyası ile birlikte daha da artmaktadır. 0 TL ile 3.499 TL arasında emekli maaşı çekenler için SGK promosyon tutarı 3.000 TL'dir. Akbank'ın yaptığı ek promosyon kampanyası ile birlikte bu tutar 1.200 TL artarak 4.200 TL'ye kadar çıkmaktadır. 3.500 TL - 7.499 TL aralığındaki emekli maaşları için yatan tutar 3.500 TL + 1.350 TL olarak hesaplanmakta ve toplamda 4.850 TL ödeme yapılmaktadır. 7.500 TL ve 9.999 TL arasında emekli maaşı alan emeklilere ise 4.500 TL + 1.750 TL olmak üzere toplamda 6.250 TL ödeme yapılırken, 10.000 TL ve üstünde maaş alan emekliler için ise toplam promosyon ödemesi 7.000 TL'yi bulmaktadır.