Finans
09 Nisan 2023 - 13:45

Bu bankanın teklifine kimse hayır diyemeyecek! Tek seferde 8500 TL ödeme yapacak: Milyonlarca emekliye müjde!

Emeklilerin promosyon alma sürecinde, bir banka dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu banka, diğer bankalara göre oldukça yüksek bir promosyon tutarı sunuyor. Promosyon ödemelerinin 7.000 TL üstüne eklenerek toplamda 8.500 TL'ye kadar çıkabildiği bu banka, emekliler için büyük avantajlar sağlıyor. İşte ayrıntılar...

Finans
09 Nisan 2023 - 13:45
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Bu bankanın teklifine kimse hayır diyemeyecek! Tek seferde 8500 TL ödeme yapacak: Milyonlarca emekliye müjde!
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EYT yasalaştıktan sonra 1.6 milyon çalışan emekli olmak için başvurularını e-devlet ve SGK Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirdi. Maaşların hızlı bir şekilde bağlanması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi sürüyor. Emekli olan vatandaşlar için Nisan 2023'te çifte bayram yaşanacak. Bankaların promosyon tutarları da merak ediliyor. Akbank, EYT promosyon ödemesi en fazla olan banka olarak dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde.

AKBANK PROMOSYON DETAYLARI

akbank



Akbank, EYT'liler için promosyon ödemesine ek bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlar doğum ya da askerlik borçlanması ile birlikte SGK prim borçlarını kapatarak EYT'li olabiliyorlar. Akbank, düşük faizlerle EYT ihtiyaç kredisi sağlayarak sigorta prim borçlarını ödeme imkanı sunuyor. kredi onaylandıktan sonra prim borçları ödenerek EYT'li olunur ve Akbank emekli promosyon ödemesi de alınabilir. 

AKBANK PROMOSYON NE KADAR?

ödeme

Akbank, SSK ya da Bağ-Kur üzerinden veya Emekli Sandığı ile emekliliğini hak eden tüm emekli vatandaşlar için emekli promosyon ödemesi kampanyasını sürdürmektedir. Kampanya kapsamında karşılıksız ödeme miktarı 8.500 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Emekli maaşlarına göre değişen tutarlarda verilen promosyonlar, ek promosyon kampanyası ile birlikte daha da artmaktadır.

0 TL ile 3.499 TL arasında emekli maaşı çekenler için SGK promosyon tutarı 3.000 TL'dir. Akbank'ın yaptığı ek promosyon kampanyası ile birlikte bu tutar 1.200 TL artarak 4.200 TL'ye kadar çıkmaktadır.

3.500 TL - 7.499 TL aralığındaki emekli maaşları için yatan tutar 3.500 TL + 1.350 TL olarak hesaplanmakta ve toplamda 4.850 TL ödeme yapılmaktadır.

7.500 TL ve 9.999 TL arasında emekli maaşı alan emeklilere ise 4.500 TL + 1.750 TL olmak üzere toplamda 6.250 TL ödeme yapılırken, 10.000 TL ve üstünde maaş alan emekliler için ise toplam promosyon ödemesi 7.000 TL'yi bulmaktadır.

1.500 TL DEĞERİNDE CHİP PARA

Akbank, EYT promosyonu alacak emeklilerle birlikte daha önce promosyonunu almamış emekliler için de ödül kampanyası sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, tek seferde yapılan Axess ya da Wings harcamalarına 1.500 TL chip para hediyesi verilerek, toplamda 8.500 TL'ye varan ödüller sunulmaktadır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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