Finans
14 Mart 2023 - 16:15

Bu bankaya kimse hayır diyemeyecek! Her gelene öyle bir promosyon verecek ki: Cepler şahlanacak!

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank arasında geçtiğimiz günlerde bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma, çalışanlara oldukça avantajlı bir promosyon sunuyor.

Finans
14 Mart 2023 - 16:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu bankaya kimse hayır diyemeyecek! Her gelene öyle bir promosyon verecek ki: Cepler şahlanacak!


Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank arasında geçtiğimiz günlerde yapılan bir anlaşmayla Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline kişi başı 16.500 TL promosyon ödemesi yapıldı. Kamu kurumları ve bankalar arasındaki promosyon kampanyaları her 3 yılda bir yenilenmeye devam ederek kamu çalışanları için önemli ödemeler yapılmasını sağlıyor. 

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank arasında geçtiğimiz günlerde yapılan bir anlaşmayla Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline kişi başı 16.500 TL promosyon ödemesi yapıldı.

Promosyonlar için Kurumsal Anlaşmalar



Kurumlar, çalışanları için en iyi promosyon tekliflerini sunan bankalarla anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Bu durum, kamu kurumlarında çalışan kamu personelinin yararlandığı promosyon kampanyalarının devam etmesine yol açıyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ