Bu bankaya kimse hayır diyemeyecek! Her gelene öyle bir promosyon verecek ki: Cepler şahlanacak!







Promosyonlar için Kurumsal Anlaşmalar







Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank arasında geçtiğimiz günlerde yapılan bir anlaşmayla Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline kişi başı 16.500 TL promosyon ödemesi yapıldı. Kamu kurumları ve bankalar arasındaki promosyon kampanyaları her 3 yılda bir yenilenmeye devam ederek kamu çalışanları için önemli ödemeler yapılmasını sağlıyor.Kurumlar, çalışanları için en iyi promosyon tekliflerini sunan bankalarla anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Bu durum, kamu kurumlarında çalışan kamu personelinin yararlandığı promosyon kampanyalarının devam etmesine yol açıyor.