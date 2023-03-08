Bu bankaya maaşını taşıyanlar yaşadı! Koşulsuz şartsız 100.000 TL anında hesaplara yatırılacak!

Ekonomik zorluklar sebebiyle maddi ihtiyaçlarını karşılarken zorlanan emekli vatandaşlar için yeni bir kampanya paylaşıldı. Peki hangi banka kredi verecek? 100 bin TL kredi şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ VATANDAŞLARA 100 BİN TL KREDİ KAMPANYASIZiraat Bankası ve PTT iş birliği ile oluşturulan kampanya kapsamında kredi notu yüksek olan emekli vatandaşlar 100 bin TL krediden faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak için vatandaşın maaşını Ziraat Bankası veya PTT'ye taşıması ve başvuru yapması gerekiyor. Maaş taşıma işlemi sonrasında kredi başvurusu en yakın şube üzerinden yapılabilir. Başvurusu olumlu olan vatandaşlar ödemelerini dakikalar içinde alabilir.
Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak vatandaşların en yakın şube üzerinden yapacakları başvuru sonrasında dakikalar içinde ödemeleri gerçekleşir ancak 100 bin TL limiti ATM üzerinden çekilmez. 100 bin TL kredinin hepsini nakit olarak çekmek isteyen vatandaşların şubeden paralarını çekmeleri gerekmektedir. PTT üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar 3050 numarasına PTT, kimlik numarası yazdıktan sonra mesaj göndermesi gerekiyor ve başvuruları oluşuyor. İki banka içinde müşterinin maaşını o bankadan alması gerekiyor ve kredi notunun yüksek olması gerekiyor.