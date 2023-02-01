Bu bankayla el sıkışana tamı tamına 36 bin TL promosyon ödenecek! Böylesi rakam ne görüldü ne duyuldu: O banka zirveye oturdu!

MAAŞ PROMOSYON 36 BİN TL OLDU
Bankalar 2023 yılı ile birlikte yine promosyon miktarlarında değişikliğe giderek daha da yükseldi. Bir marka habere göre tam 36 bin lira promosyon vereceğini duyurdu.
Özel ve kamu bankaları kendi bankalarından maaş alan müşterilerine yönelik maaş promosyonlarını yükseltti. Bankalar tekliflerini diğer bankaların tekliflerine göre yapıyor ve bu da rekabet ortamının oluşmasına neden oluyor. Müşteriler hangi banka daha fazla promosyon verirse maaşını o bankaya taşımakta özgür davranıyor. 2023 yılı başı itibariyle bankalar 2023 için promosyonlarını açıklamaya başladı. Buna göre bir banka rekor bir fiyat belirledi. Verilen teklife göre maaş promosyonları tam tamına 3 katından fazla artmış olacak. Maaşını o bankaya taşıyan ve 3 yıl süre ile bankada kalmayı taahhüt eden müşteriler tam 36 bin lira ödeme alacaklar.