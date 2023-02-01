Finans
01 Şubat 2023 - 13:00

Bu bankayla el sıkışana tamı tamına 36 bin TL promosyon ödenecek! Böylesi rakam ne görüldü ne duyuldu: O banka zirveye oturdu!

bir banka ile bir kurum arasında imzalanan rekor promosyon çok konuşulacak...

Finans
01 Şubat 2023 - 13:00
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Bu bankayla el sıkışana tamı tamına 36 bin TL promosyon ödenecek! Böylesi rakam ne görüldü ne duyuldu: O banka zirveye oturdu!
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MAAŞ PROMOSYON 36 BİN TL OLDU



Bankalar 2023 yılı ile birlikte yine promosyon miktarlarında değişikliğe giderek daha da yükseldi. Bir marka habere göre tam 36 bin lira promosyon vereceğini duyurdu.

promosyon



Özel ve kamu bankaları kendi bankalarından maaş alan müşterilerine yönelik maaş promosyonlarını yükseltti. Bankalar tekliflerini diğer bankaların tekliflerine göre yapıyor ve bu da rekabet ortamının oluşmasına neden oluyor. Müşteriler hangi banka daha fazla promosyon verirse maaşını o bankaya taşımakta özgür davranıyor. 2023 yılı başı itibariyle bankalar 2023 için promosyonlarını açıklamaya başladı. Buna göre bir banka rekor bir fiyat belirledi. Verilen teklife göre maaş promosyonları tam tamına 3 katından fazla artmış olacak. Maaşını o bankaya taşıyan ve 3 yıl süre ile bankada kalmayı taahhüt eden müşteriler tam 36 bin lira ödeme alacaklar.

PROMOSYONLARDA REKOR ZAM

Emekli promosyonları da tıpkı maaş promosyonları gibi son günlerde en çok merak edilenler arasında yerini koruyor. Emekliler de emekli maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Bunun yanı sıra kamu çalışanları da bankalar ile promosyon konusunda anlaşarak yüklü bir ödeme alabiliyor. Sektörde son promosyon anlaşması Yapı kredi ve BOTAŞ arasında yapıldı. Buna göre banka BOTAŞ çalışanlarına rekor bir promosyon ödemesi yapacak.

GEÇEN YILIN REKORU

2022 yılında ödenen en yüksek promosyon ödemesi ise Anadolu Üniversitesi çalışanlarına verilmiş oldu. Bir banka ile promosyon ödemesi için masaya oturan Anadolu Üniversitesi 42 bin 500 liraya imza attı. Buna göre 3 yıl boyunca aynı banka ile anlaşma sağlanmış oldu. 2023 yılının en yüksek promosyon ödemesi ise BOTAŞ ve Yapı kredi Bankası arasında yapılmış oldu.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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