Bu bayram diğer bayramların en paralısı olacak! Emekliler sevinçten çıldıracak: Tam 5 katına çıktı!







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLUYOR







Emekli vatandaşlar bu sene emekli ikramiyelerinde büyük bir artış bekliyor. Emekli bayram ikramiyelerinin birkaç senedir 1.100 TL kadar yatması emekli vatandaşa az geliyor. Peki bu sene emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Artış belli oldu mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşlara Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Emekli vatandaşlar maaşlarının yetmediğinden şikayet ederken bir yandan da bankaların yaptığı promosyon kampanyalarını merakla araştırıyor. Aynı zamanda bayramın yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak zamlar da merak konusu oldu. Bayram öncesinde emekli vatandaşlar büyük bir zam beklerken Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ikramiyelerle ilgili açıklama yaptı.Ergün, bayram ikramiyelerinde en az 5 kat bir zam yapılması ile ilgili talepte bulunduklarını belirtti. Kazım Ergün, emekli vatandaşların aldığı 1.100 TL bayram ikramiyesinin yeterli olmadığını, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olması sebebiyle ikramiyelerin de en az bu seviyede olması gerektiğini belirtti. Kazım Ergün, enflasyon sebebiyle emekli vatandaşların alım gücünün sürekli düştüğünü ve maddi anlamda zorluk yaşadıklarını, emekli vatandaşların maddi sorunlarının çözülmesi için hükümetin çalışmalarını hızlandırması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Kazım Ergün, 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların da mağdur edildiğini ve 2000 senesi öncesi ve 2000 senesi sonrası emekli olan vatandaşların arasında büyük bir gelir adaletsizliği olduğunu, intibak zammı yapılması gerektiğini, en az 1300 TL ek zam yapılarak bu adaletsizliğin önüne geçilebileceğinin altını çizdi.