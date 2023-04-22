Bu bayram sakın çikolatanın ucuzuna kaçmayın! İçindeki o madde sizi hasta ediyor







KOKOLİN VE MARGARİN YAĞINDAN ÜRETİLİYOR











Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar, bayram alışverişlerinde yer alan ikramlık çikolatanın yüksek fiyatlarından dolayı daha ucuz alternatiflere yöneliyor. Ancak uzmanlar, ucuz ürünlerin içerdiği margarin yağı ve glikoz gibi maddeler nedeniyle ileride sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.İzmir’in meşhur çikolatacılarından Kemal Kutucu, gerçek çikolatanın kakao yağından yapıldığını ve kokolin adı verilen ucuz alternatifin ise margarin yağından imal edildiğini belirtiyor. Kutucu, margarin yağının insan vücuduna zararları olduğunun tıbben kabul edildiğini ve doktorların da bu konuda uyarıda bulunduğunu ifade ediyor.Çikolata ve kokolin için "Biri tereyağlı pilav, biri margarinli pilav" benzetmesini kullanan Kutucu, kakao yağından yapılan çikolatanın lezzetinin farklı olduğunu ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda vatandaşlara, sağlıklarını bozmadan ağız tadını verecek ve daha sağlıklı seçimler yapmalarını öneriyor.