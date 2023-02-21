Bu belirtiler varsa felç riski alarm veriyor! Bunları hemen deneyin: Eğer yapamazsanız...







HEMEN DENEYİN! BU TESTİ GEÇEMEYENLERİN FELÇ RİSKİ DAHA YÜKSEK







ALZHEIMER DENGESİZLİĞE NEDEN OLUYOR

Yaşadığımız stres, üzüntü ve kaygı gibi durumlarda vücudumuz ne gibi tepkiler verir ve hangi hastalıklara yol açar. İşte detaylar haberimizde…Felç aniden gelişebilir ve sakatlık ve ölüm gibi durumlara yol açabilir. Yaşam tarzımız birçok hastalığın gelişiminde büyük rol oynar ama aynı zamanda inme riskini de artırabilir. Çok önemli. Uzmanlar, evde yapabileceğiniz basit bir testin felç riskinizi bilmenize yardımcı olabileceğini söylüyor. Felç, milyonlarca insanı öldüren çok tehlikeli bir sağlık sorunu olarak görülüyor. En yaygın olarak, bir kan pıhtısı beynin atardamarlarından birine yerleşip kan akışını engellediğinde ortaya çıkar. Bazı durumlarda, kolesterol dolu plak kırılarak damarlarda kan pıhtıları oluşur. Araştırmacılar, 20 saniyelik bir testin bir kişinin beyni hakkında çok şey ortaya çıkarabileceğine ve inme riskini tahmin edebileceğine inanıyor. Stroke dergisinin paylaştığı bir araştırmaya göre, tek ayak üstünde en az 20 saniye duramayan bir kişinin felç ya da beyin hasarı yaşamasının daha yüksek olduğunu yayınladı.Sonuçlar, yaklaşık 1.400 kişi üzerinde yapılan bir Japon çalışmasından alınmıştır. Bu projede yer alan bilim adamları daha önce, hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerin, özellikle Alzheimer hastalığı olanların, tek ayak üzerinde dururken dengesiz olma eğiliminde olduklarını bulmuşlardı. 2009, Alzheimer Hastalığı dergisindeki araştırmacılar, tek bacaktaki anormal dengenin “daha ileri bunamanın bir işareti olduğunu ve daha yüksek bir bilişsel gerileme oranını öngördüğünü" buldular. Her iki bacakta da postural stabilitenin bir göstergesi olarak gözler açıkken tek ayak üzerinde durma süresini ölçtüler. Kaldırılan bacak indirme arasındaki zaman aralığı iki kez ölçüldü ve 60 saniyeye kadar izin verildi. İstatistiksel analiz için iki denemeden daha iyi olanı kullanıldı. "Deneklere, göz noktasının 200 cm arkasına yerleştirilmiş dairesel akromatik bir hedefi gözlemlerken ayak plakası üzerinde dik bir duruş sürdürmeleri talimatı verildi." Yazarlar, "Tüm ölçümler, her iki kol vücudun yan tarafında tutularak çıplak ayakla yapıldı" diye açıkladı. Bulgular, 20 saniyeden daha az durabilme süresinin "orta yaşlı ila yaşlı bireylerden oluşan görünüşte sağlıklı genel popülasyonlarda serebral küçük damar hastalığı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu" gösterdi. Ekip ayrıca, iki veya daha fazla beyin lezyonu olan kişilerin yaklaşık üçte birinin denge sorunları yaşadığını tespit etti. Tek beyin lezyonu olan hastalara bakıldığında, örneklerin %16'sında denge sorunları vardı. Yaralanma veya hastalık nedeniyle hasar görmüş beyin dokusunu temsil eden lezyonlar, çeşitli duyusal zayıflıklar ve işlev bozuklukları dahil olmak üzere çok çeşitli semptomlara neden olur.