SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 17:02

Bu belirtiler varsa kötü bağırsak sendromu olabilir! Bağırsak sağlığı için bilinmesi gerekenler

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için gastrointestinal veya bağırsak sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemlidir. Bağırsaklarımız tükettiğimiz gıdaların yönetiminde çok önemli bir rol oynar. Kötü bağırsak sağlığı sindirim sistemimizi değiştirebilir ve ayrıca vücudun diğer birçok işlevini bozabilir.

SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 17:02
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Bu belirtiler varsa kötü bağırsak sendromu olabilir! Bağırsak sağlığı için bilinmesi gerekenler


Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için gastrointestinal veya bağırsak sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemlidir. Bağırsaklarımız tükettiğimiz gıdaların yönetiminde çok önemli bir rol oynar. Kötü bağırsak sağlığı sindirim sistemimizi değiştirebilir ve ayrıca vücudun diğer birçok işlevini bozabilir. 

prebiyotikler



Bağırsaklarınızı sağlıklı tutmanın 5 yolu

1. İşlenmiş gıdalara hayır deyin!

İşlenmiş gıdalar GI kanalının iç yüzeyini rahatsız eder. Bu tür gıdalar, sindirimi bozabilecek ve mevcut GI semptomlarını şiddetlendirebilecek düşük lif içeriğine sahiptir. Vücuttaki kötü (LDL) kolesterol seviyelerinin yükselmesinden sorumlu olan yüksek trans yağ seviyesi bağırsak iltihabını artırır.

2. Prebiyotikler

Prebiyotikler bağırsaklarımızı sağlıklı bakterilerle besleyen maddelerdir. Ayrıca sindirim, bağışıklık ve vitaminlerin emilimi için de gereklidirler. Soğan, sarımsak, baklagiller, muz ve kuşkonmaz gibi prebiyotik gıdaların diyete eklenmesini öneriliyor.

3. Bağırsak-uyku ilişkisi

Düzgün bir uyku ruh halinizi, diyetinizi, kilonuzu ve vücudun genel işleyişini kontrol altında tutar. Peki uykunun bağırsak sağlığınızı da etkilediğini biliyor muydunuz? Bağırsak-uyku ilişkisinin" her zaman işe yaradığının altını çiziliyor.

4. Yemeğinizi çiğneyin

Önemli bir sofra adabı olmasının yanı sıra, "yemeğinizi çiğnemek için zaman ayırmak sindirim sürecinin hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur." 

5. Zihninizi rahatlatın

Bağırsakları sıfırlamak için zihninizi rahatlatın. Stresi azaltmak için yoga veya meditasyon aktivitelerine yer verin.

Beslenme uzmanı ayrıca karın ağrısı, şişkinlik ve kötü cilt sağlığı gibi semptomların kötü bağırsak sağlığına işaret edebileceğini belirtti.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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