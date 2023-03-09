Bu besinde balıktan 7 bin kat fazla omega 3 var! Kanserleri hücreyi yok eden gizli reçete!







OMEGA-3 KAYNAĞI BESİN!







ABD'li bilim insanları tarafından açıklamada bulunuldu. Kanser, felç için de oldukça yararı olan besindir. İbrahim Saraçoğlu da konuyla ilgili detaylarda bulundu. Bilim insanları açıklamaları nelerdir? Besin ile ilgili detaylar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.ABD'de yapılan çalışmalarla ilgili bilim insanları açıklamada bulundu. Bu çalışma 120.000 sağlık personeli üzerinde uygulandı. Bu bitkisel yağı çok tüketenler az tüketenlere göre felç geçirme riskini %12 azaltmaktadır.Türkiye'de ise İbrahim Saraçoğlu tarafından mucizevi besin ismiyle bahsedilen bu besinin bir çok faydası vardır. Damar sertleşmesi, felç gibi durumları oldukça azaltmaktadır. Balıktan daha yararlı olduğu ve kanseri bitirdiğini dile getirmiştir. Egzama sorunu için büyük ölçüde azalma görülmüştür. Bu besin omega-3 deposu olarak bilinmektedir. Omega yağ asitleri barındırmaktadır. Kanser riskini %1'e kadar indirgemektedir. Amerikan Kalp Derneği de açıklamada bulundu. Bitkisel içerikli yağ yiyen kişilerin tüketmeyenlere oranla felç kalma oranı %12 azalma göstermektedir. Fazla düzeyde hayvansal doymuş yağ tüketenler tüketmeyenlere göre felç kalma oranı %16 azalmaktadır. Baş yazar Fenglei Wang ise şu sözlerle açıklamada bulunmaktadır: Yağın türü kullanılan toplam yağdan daha önemli" demiştir. Dr. Frank Hu şöyle demektedir: "Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalma, toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14 azaltabilir." sözleriyle ifade etmiştir. Yapılan çalışmada 27 yıllık sağlık verileri ve 120 bin sağlık çalışanı bulunarak yapılmıştır. Sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi bir çok doymamış yağ asitleri ve sonrasında tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan incelenmiştir. Bir çok besinden daha zengin içeriğe sahip olan bu besinin kabuğu ile bile çok faydalı olduğunu belirtmiştir. İlaç üretimlerinde dahi kullanıldığını dile getirmektedir. Bu besin keten tohumu'dur. Mısır ve Asya tarafında oldukça kullanılmaktadır. Omega-3 ve omega-9 yağ asidi bulundurmaktadır. Keten tohumunu kesinlikle soğuk press yöntemi ile çıkarılması gerekmektedir. Omega-3 yağ asiti olan keten tohumu alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Bu asit dolaşım için oldukça faydalıdır. Osteoporoz ve tip 2 diyabet için önemli bir yere sahiptir. Keten tohumunun 2 çorba kaşığı, 6 gram lif, 4-5 gram bitkisel protein içermektedir. B grubunda vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır, tiamin içeriği görülmektedir. Magnezyum uyku düzenini oluşturmada, manganez kolajen üretiminde, cilt ve kemik sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Fosfor, kemiklerin iyileşmesi, hücrelerin oluşmasını sağlar. Bakır, enerji ve kolajen sağlar. Tiamin, sinir sistemi korunması ve enerji vermede işe yarar. Meme, kolon, prostat kanserleri için bariyer oluşturmaktadır. Düzenli kullanım sonucu kanser riski %18 azalma görülmektedir. Toz haline getirildiğinde hava ile temas ettiği için oksitlenmektedir. Bütün olarak tüketilmesinin daha iyi olacağı belirtilmektedir. Toz şeklinde kullanılırsa cam kavanozda saklanmalıdır. Bekletilmesi önerilmez. Yağlı ciltler için faydalı ve cildin sıklaşmasına yardımcı olmaktadır. Egzama kuruyan, kaşınan, kızaran ciltler için keten tohumu yağı yardımcı olur. Cilt esnekliğini arttırır.