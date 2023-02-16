Bu besini her gün tüketen Alzheimer'a meydan okuyor! Beyni güçlendirmek aslında bu kadar basit







BU BESİNLERİ TÜKETMEK İYİ GELİR







Bazı ürünlerin tüketimi iyi gelirken bazı ürünlerin bazı hastalıklar için de tetikleyici ve tehlikeli olduğu bilinmektedir. Uzmanların da sık sık uyarı yaptığı konular arasında yer alan besin tüketimi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki hangi besinleri tüketmek alzheimer hastalığına iyi gelir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.En önemli organlardan biri olan beynin iyi tutulması için bazı besinlerin sık tüketilmesi gerekmektedir. Tam tahıllı gıdalar, bitki ve renkli yiyecekler iyi birer besindir. Bitki baslı gıdalar ve kırmızı etin azaltılması, işlenmiş gıdaların çıkarılması, beyin fonksiyonlarına ve beyin ile ilgili hastalıkların önüne geçmektedir. Meyve, sebze, kepekli tahıl, fasulye, kabuklu yemiş, tohum gibi gıdalar sağlıklı besinlerdir. Genel diyet içinde önemli olsa da bazı yiyeceklerin sınırlı olarak tutulması da sağlık açısından iyidir. Beyin için en iyi gıdalardan biri pancardır. Pancar beyne giden kan akışının artırılmasına yardımcı olan nitratları içinde bolca bulundurur. Bilişsel gerileme ve bunamayı yavaşlattığı bile bazı uzmanlar tarafından düşünülür. Aynı zamanda pancara rengini veren madde erken beyin yaşlanması, alzheimer, parkinson gibi hastalıkları da önleme açısından önemlidir. Kuruyemişlerden kabak çekirdeği tüketmek epey sağlıklıdır. Kabak çekirdeği beyin sağlığına iyi gelen çinkodan bolca bulundurur. Çinko seviyesinin az olması alzheimer gibi hastalıkların ve şizofreni rahatsızlığıyla eşleştirilir. Kabak çekirdeği aynı zamanda B vitamini ve magnezyumu da bolca bulundurur. Kuruyemişler arasında en iyi gelenlerden biri de cevizdir.Düzenli olarak günde 14 gram ceviz tüketimi yaş ilerledikçe daha sağlıklı bir beyin sağlığına sahip olma anlamına gelmektedir. Cevizlerin sağlıklı olmasının en büyük etkisi içinde bolca güçlü antioksidanlar bulunmasından ve doymamış yağ asitleri bileşimine sahip olmasından kaynaklıdır. Yaşa bağlı bilişsel gerileme ve alzheimer hastalığını azalttığı düşünülmektedir. Özellikle yumurta sarısı çok önemli bir besindir. İçinde bulunan lutein isimli karotenoid göz sağlığı ile ilişkili olsa da beyin için de önemli rol oynar. Gebe kalma döneminden itibaren önemli yeri olan kolin beyin sağlığına da iyi gelmektedir. Ancak yumurtanın tamamının yenmesi daha sağlıklıdır. Somon gibi yağlı balıklar omega 3 açısından zengin olduğu için düzenli olarak tüketiminde insanların sağlığına da olumlu şekilde etki etmektedir. Düzenli tüketimi sağlanan bu besinler insanların ömür boyu sağlıklarında rol oynar. Hamile kadınların deniz ürününü düzenli tüketmesi sonrasında çocukların IQ seviyelerinde yükseliş olduğu da gözlemlenmiştir. Aynı zamanda düzenli balık tüketimi alzheimer hastalığının riskini azaltmak açısından da önemlidir. Ancak alzheimer, bunama, yaşa bağlı bilişsel gerileme gibi rahatsızlıkları tetikleyen şekerli içeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Kadınların ek şeker alımının günde 24 gram altında, erkeklerin 36 gram altında olması gerekmektedir. Bu sayısal oranlar 340 gramlık kutu gazlı içeceğin 39 gram şeker içermesine bağlı olarak hesaplanabilir. Limonata, buzlu çaylar, enerji içecekleri, meyve suları, diğer şekerli içeceklerden uzak durmak daha sağlıklıdır. İçeceklerde de taze meyve, maden suyu narenciye ya da otlar ile demleme yaparak içeceklerle tüketmek daha sağlıklı olacaktır.