Bu besini tüketen yaşlanmayacak! Canan Karatay duyurdu: Ömrü uzatan omega-3 deposu







OMEGA-3 FAYDALARI







Canan Karatay, yaşlanmayı önlemek ve sağlıklı kalmak için Omega-3'ün önemini vurgulayan ünlü bir doktordur. Omega-3 yağ asitlerinin birçok faydası olduğunu belirterek, günlük olarak tüketilmesini önermektedir. Karatay, Omega-3'ü "iyileştiren yağ" olarak adlandırarak yaşlanmayı önlemek isteyenler için önerdiği bir besin olarak tanımlamaktadır.Omega-3'ün sağladığı faydalar arasında şunlar yer almaktadır: Hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Meme ve kolon kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Kilo almayı ve obeziteyi önler, kilo vermeyi kolaylaştırır. Diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Kanı sulandırmaya yardımcı olan bir etkiye sahiptir, ayrıca lohusa depresyonunun önlenmesinde yardımcı olabilir. Adet öncesi problemlerin önlenmesine yardımcı olur. Omega-3 açısından zengin besinler arasında şunlar bulunmaktadır: Balık ve deniz ürünleri: Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar Omega-3 bakımından zengin kaynaklardır. Keten tohumu: Keten tohumu da Omega-3 içeren bir besindir. Salatalar, yoğurtlar veya smoothielerde kullanılabilir. Ceviz: Ceviz, Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kuruyemiştir. Ispanak: Omega-3 içeren birçok yeşil yapraklı sebze gibi ıspanak da tercih edilebilir bir seçenektir. Kırmızı mercimek: Kırmızı mercimek, Omega-3 içeren bir baklagildir. Soya peyniri: Soya peyniri, Omega-3 açısından zengin bir bitkisel kaynaktır. Barbunya: Barbunya da Omega-3 içeren bir baklagildir. Brüksel lahanası: Brüksel lahanası da Omega-3 içeriğiyle dikkat çeken bir sebzedir. Omega-3'ün günlük olarak alınması önemlidir, ancak dozajına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Besinlerle birlikte takviye olarak da Omega-3 almak mümkündür, ancak doktor önerisi almak önemlidir.