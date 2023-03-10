Bu besini tüketmeden önce bunu bilmeniz gerekiyor! Yüksek tansiyonun nedeni meğer buymuş







UZMANLARDAN UYARILAR DEVAM EDİYOR







Uzmanların besinlerle ilgili yaptığı uyarılar devam ediyor. Hastalıkların en büyük sebebinin besinlerle ilgili olduğu biliniyor. Peki hangi besinlerin tüketilmemesi gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzmanlar yüksek tansiyon hastalığı olan vatandaşlar için uyarılarına devam ediyor. Yüksek tansiyon hastalarının tuz tüketimini bitirmesi gerekiyor. Tuz tüketimi vücutta fazladan su tutulmasını sağlayarak bu suyun kan damarlarına baskı yapmasını ve yüksek tansiyon ortaya çıkmasını sağlıyor. Birçok yiyeceğin de yüksek tansiyona sebep olduğu biliniyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre özellikle peynir ve kraker yüksek tansiyonu en çok tetikleyen besinlerden. İki besinde de yüksek oranda sodyum olduğu biliniyor. Uzman isim Kendra Haire tarafından yapılan açıklamaya göre tuzlu yiyecekler ve çok işlenen besinler daha fazla sodyum içeriyor. Bu sodyum insanların tansiyonlarının yükselmesine sebep oluyor. Birçok atıştırmalık, sos hatta bazı ekmeklerde de yüksek sodyum oluyor.Bu sebeple vatandaşların alışveriş yaparken etiketlerin dikkatle okunması gerekiyor. Uzmanlar fazla alkol tüketiminin de tansiyon yüksekliğine sebep olduğunu söylüyor. Belirtilen şu besinlerin az tüketilmesi gerekiyor; işlenmiş kraker, peynir, işlenmiş cips, sos ve çeşniler, tuzla tatlandırılan kızarmış besinler, konserve çorba, donmuş gıda, alkollü içecekler. Uzmanlar daha az işlenen doğal gıdaların daha az sodyum içerdiğini ve bunun daha sağlıklı olduğunu, lif oranı yüksek ve doymuş yağ oranı daha düşük olan yiyecekler kan basıncını düşürmeye de yardımcı oluyor. Lif oranı yüksek besinler kan basıncında ve kalp sağlığında da etkili rol oynuyor. Fazla sodyumun atılmasına da yardımcı besinler potasyum açısından daha yüksek besinler oluyor. Bu besinler bol su, şekersiz içecek ve su içeren meyve ve sebzeleri tüketmek daha sağlıklı olarak biliniyor. Daha sağlıklı besinler ise şunlar; Muz, patates, yapraklı yeşillik, brokoli, domates, portakal, avokado, fasulye ve baklagiller, ızgara ya da fırınlanan tavuk ancak sos eklenmemiş, ızgara balık ve kabuklu deniz ürünleri, kahverengi pirinç, yulaf ya da az miktarda kinoa olan tahıllar bu kategori içine giriyor.