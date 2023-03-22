Bu besinlerden bir kez bile yiyenin ömrü kısalıyor! Uzmanlar açıkladı: Bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz







Gıda ve Atıştırmalıkların Etkisini Hesaplayan Ölçüm Yöntemi







Ömrü Kısaltan Gıdalar

Asidik gıdalardan biri olan kola, ömrünüzden 12,5 dakika çalıyor. Kolanın asidik yapısı, yüksek kalorili içeriğinin yanı sıra farklı hastalıklara da neden olabiliyor. Bunun yerine evde sıkılmış taze meyve sularını tercih edebilirsiniz.

En popüler lezzetlerden biri olan sosisli sandviç, insan ömrünü 36 dakika kısaltıyor. İşlenmiş etin her gramı için ortalama 0,45 dakika kaybediliyor. Bir sosisli sandviçte bulunan 61 gram işlenmiş et, 27 sağlıklı dakikanın kaybedilmesine neden oluyor.

En çok tercih edilen fast food yiyeceklerden biri olan hamburger ise ömrü 10 dakika kısaltıyor.

Ömrü Uzatan Gıdalar

Bazı gıdaların günlük olarak tüketilmesi uzun vadede yaşamı olumsuz etkileyebilir ve çeşitli hastalıklara neden olabilir. ABD'deki Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, ömrü giderek kısaltan ve sağlığı tehdit eden bu tür sağlıksız gıdaları tespit ederek zararlarına dikkat çekti. Sağlıksız gıdaların tüketimi sağlık üzerinde zararlı etkilere yol açarak, yaşam süresini kısaltabilirken, sağlıklı gıdaların tüketimi yaşam süresini uzatabilir. Bu nedenle, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek ve sağlıklı seçimler yapmak çok önemli.Beslenme alışkanlıkları, insan hayatında çok önemli bir rol oynar. Vücudumuza aldığımız her sağlıksız gıda, hastalıkları beraberinde getirebilir. Araştırmacılar, 6.000 gıdanın karbon ayak izini hesaplayan ve beslenme üzerindeki etkisini tahmin eden Sağlık Beslenme Endeksi adlı bir ölçüm yöntemi uyguladı. Bu yöntemle bir gram gıdanın sağlık üzerindeki yükü hesaplanabiliyor ve standart porsiyon büyüklüğüne göre karşılaştırılabiliyor.Araştırmaya göre, bazı gıdalar ömrü önemli ölçüde kısaltabiliyor. Örneğin:Bazı gıdalar da yaşam süresini uzatabilir. Bilim insanlarına göre, bir porsiyon fındık ömrü 26 dakika uzatabilir. Ayrıca, fıstık ezmeli ve jöleli bir sandviç ömrünüze 30 dakika ekleyebilir.