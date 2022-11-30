Bu besinlere dikkat akciğerlerinizi koruyor













Gıda seçimleri akciğerlerin sağlığını korumada gerçekten uzun bir yol kat edebilir. Akciğer sağlığınızı iyileştirmek için stratejiler arıyorsanız, muhtemelen olağan tavsiyeleri duymuşsunuzdur: sigaradan kaçının (veya bırakın), çok kirli alanlardan uzak durun ve düzenli egzersiz yapın. Ancak, doğru gıdaları tüketmenin de sağlıklı akciğer fonksiyonlarını desteklemek için mükemmel bir yol olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz.1) Biber: Bunlar en zengin C vitamini kaynakları arasındadır. Bu, vücudunuzda güçlü bir antioksidan görevi gören suda çözünen bir besindir. C vitamini daha iyi akciğer sağlığını destekler ve iltihaplanmayı azaltır. 2) Zerdeçal: Bu popüler desi baharatı genellikle genel sağlığı geliştirmek için kullanılır. Zerdeçal güçlü bir antioksidan olarak çalışır ve anti-enflamatuar etkilere sahiptir. Zerdeçaldaki ana aktif bileşen olan kurkumin, akciğer fonksiyonunu desteklemek için özellikle faydalı olabilir. 3) Zencefil: Bu gıda maddesini diyetinize dahil etmelisiniz. Zencefil, akciğer hasarını azaltmak ve akciğerleri hiperoksi ve iltihaplanmaya bağlı ciddi hasarlardan korumak için etkilidir. 4) Arpa: Lif oranı yüksek, besleyici bir tam tahıldır. Genel olarak, tam tahıllar açısından zengin yüksek lifli diyetlerin akciğer fonksiyonu üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. 5) Yapraklı sebzeler: Çin lahanası, ıspanak ve lahana gibi sebzeler zengin bir karotenoid, demir, potasyum, kalsiyum ve vitamin kaynağıdır. Bu besinler, akciğer iltihabını azaltmaya ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olabilecek anti-enflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir. 6) Ceviz: Cevizin diğer sağlık faydalarının yanı sıra, içindeki omega-3 yağ asitleri bir anti-enflamatuar görevi görür, potansiyel olarak akciğer iltihabını azaltır ve nefes alma yeteneğinizi geliştirir. 7) Sarımsak: Hint evlerinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen sarımsak, akciğerlerinizin sorunlarla savaşmasına yardımcı olabilecek harika bir anti-enflamatuar bileşik kaynağıdır.