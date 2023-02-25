Bu bölgelerde yaşayanlar diken üstünde! Naci Görür duyurdu: Enerji birikimi o bölgeleri...







NACİ GÖRÜR ALTINI ÇİZE ÇİZE UYARDI: O BÖLGELERE YÜK BİNDİ! 3 BÖLGE İÇİN DEPREM UYARISI







BİNGÖL BÖLGESİ DİKKAT

ADANA VE KIBRIS’I DA İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki ve Hatay'daki peş peşe depremlerin ardından, gözler üzerinde olan bir deprem uzmanıdır. O, Adana bölgesindeki uzun fayların uzun süredir sessiz kaldığını ve depremlerin sonrasında bazı bölgelerin yük aldığını ve stres transferinin olabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları, bu konuda araştırma yapan bir haberimizde bulunabilir.Naci Görür, Hatay ve Adana bölgelerinde deprem olma ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, "Çevredeki faylarda bir miktar gerilme transferi olabilir. Bunlardan sonra Hatay ve Adana bölgesinin daha hassas hale geldiğine inanıyorum. Doğu Anadolu fayının devamı olduğu düşünülen Adana havzasında irili ufaklı faylar var ve Hatay ölü fay kesimlerinde sanki bir yük aktarılmış gibi bir stres transferi olabileceğini düşünüyorum, o bölgelere." Uzman ayrıca yaptığı açıklamalarda Doğu Anadolu Fayı'nın salıvererek enerjisini düşürdüğünü ve Doğu Anadolu Fay Hattı'nda gevşeme olacağını ifade etti.Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki durum hakkında endişelendi ve şunları söyledi: "En çok endişelendiğimiz alan Bingöl ve Karlıova arasındaki Doğu Anadolu Fayı'nın en kuzeydoğu ucudur. Orada son deprem 1766 yılına dayanır ve orada endişeliyiz. Maraş Fayı nedeniyle, Hatay ve Adana bölgesinde dikkatli olmamız gerekmektedir."Prof. Dr. Naci Görür, Adana ve Kıbrıs bölgesine de dikkat çekti. Adana bölgesinde deprem oluşma riski bulunan faylar şunlardır: - Yumurtalık Fayı: İskenderun Körfezi'ni kuzeyden sınırlayan Sürgü-Misis Fay zonunda bulunan Yumurtalık Fayı. 500 yıldır suskun olarak bilinen bu fay Delihalil Kuvaterner Volkanı ve Ceyhan Deltası arasında yer almaktadır. - Adana Fayı: Yumurtalık Fayı'nın batısında, 67 km uzunlukta olan KD-GB gidişli Karataş-Sarımazı arasındaki fay Adana Fayı olarak adlandırılmıştır. Fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır ve morfolojik olarak çok belirgin bir yapıya sahiptir.