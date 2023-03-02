KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 23:30

Bu bölümlerden mezun olanın ASELSAN'da işi hazır! KPSS şartsız, yüksek maaşlı ilan yayında!

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı olan ASELSAN'ın yeni personel alımı yapacağı belirtiliyor. Şirketin 17 farklı alanda personel alımı yapacağı ve bu kategoriler için KPSS şartı aranmayacağı ifade ediliyor. ASELSAN'ın yayınladığı ilanlar arasında, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, lojistikçi, üretim mühendisi ve insan kaynakları uzmanı gibi farklı pozisyonlar yer alıyor. Detaylı bilgi için ilanlar incelenebilir.

KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 23:30
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Bu bölümlerden mezun olanın ASELSAN'da işi hazır! KPSS şartsız, yüksek maaşlı ilan yayında!
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Son dönemde resmi şirketlerin personel alımı yaparken KPSS şartı aramadığı belirtiliyor. Bu durumun, KPSS sınavına giremeyen ya da istediği puanı alamayan insanlar için büyük bir avantaj olduğu ifade ediliyor. ASELSAN'ın da öncü firmalar arasında yer aldığı ve kamu personeli olarak bu firmada çalışmak isteyenler için birçok açık pozisyonun bulunduğu aktarılıyor. Güncel açık pozisyonların ilanlarında yer aldığı belirtiliyor. Detaylı bilgi için ASELSAN'ın ilanları incelenebilir.

ASELSAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU! KPSS ŞARTI YOK! 17 FARKLI POZİSYONDA PERSONEL ALIMI!

ASELSAN'ın 17 farklı alanda mühendis alımı yapacağı belirtiliyor. Şirketin yapacağı alımlar arasında Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Proje Yöneticisi, Java Yazılım Mühendisi, Uygulama Yazılımları Mühendisi, Yazılım Test Mühendisi, Yazılım Analisti, Yazılım Kalite Güvence Mühendisi, Isıl Tasarım Mühendisi, Üretim Planlama Mühendisi pozisyonları yer alıyor. Ayrıca, Flutter Yazılım Geliştirme Mühendisi, Proje Mühendisi, Test Mühendisi, Lazer Sistemleri Tasarım Mühendisi, Komponent Mühendisi, Ürün Desteği Mühendisi ve Mikro/Nano Aygıt Geliştirme Mühendisi alımları da yapılacak. Detaylar için ASELSAN'ın ilanları incelenebilir.



konut

ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASELSAN'ın kendi bünyesinde yapacağı alımlar için internet sitesi üzerinden bir ilan daha yayınladığı belirtiliyor. Şirketin resmi web sitesi üzerindeki "Kariyer" bölümünden ilanlara erişilebileceği ve başvuruların tamamlanabileceği ifade ediliyor. ASELSAN'a iş başvurusu yapmak isteyenlerin bu bölümü takip etmeleri öneriliyor. Detaylı bilgi için ASELSAN'ın resmi web sitesi incelenebilir.

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