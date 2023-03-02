Son dönemde resmi şirketlerin personel alımı yaparken KPSS şartı aramadığı belirtiliyor. Bu durumun, KPSS sınavına giremeyen ya da istediği puanı alamayan insanlar için büyük bir avantaj olduğu ifade ediliyor. ASELSAN'ın da öncü firmalar arasında yer aldığı ve kamu personeli olarak bu firmada çalışmak isteyenler için birçok açık pozisyonun bulunduğu aktarılıyor. Güncel açık pozisyonların ilanlarında yer aldığı belirtiliyor. Detaylı bilgi için ASELSAN'ın ilanları incelenebilir.
KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 23:30
Bu bölümlerden mezun olanın ASELSAN'da işi hazır! KPSS şartsız, yüksek maaşlı ilan yayında!
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı olan ASELSAN'ın yeni personel alımı yapacağı belirtiliyor. Şirketin 17 farklı alanda personel alımı yapacağı ve bu kategoriler için KPSS şartı aranmayacağı ifade ediliyor. ASELSAN'ın yayınladığı ilanlar arasında, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, lojistikçi, üretim mühendisi ve insan kaynakları uzmanı gibi farklı pozisyonlar yer alıyor. Detaylı bilgi için ilanlar incelenebilir.
KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 23:30